Spomalenie tvorby testosterónu je neodvratnou súčasťou starnutia. Vo svojom živote sa s ním stretne väčšina mužov. V priemere klesá hladina testosterónu v tele o 1 % za rok. To sa na prvý pohľad môže zdať ako málo, ale s pribúdajúcimi rokmi sa to nabaľuje a pridávajú sa aj viaceré problémy, ktoré môžu veľmi negatívne ovplyvňovať vašu kvalitu života.

Znížená hladina testosterónu má vplyv na množstvo procesov v mužskom tele. Prejavuje sa stratou svalovej hmoty, nadmerným priberaním a dokonca aj oslabovaním kostí. K nim sa pridáva únava, podráždenosť, problémy so spánkom a energiou a spomalená regenerácia. Možno ale najväčším problémom, s ktorým sa muži so zníženou hladinou testosterónu stretávajú, je strata sexuálneho apetítu, zníženie plodnosti a slabšej erekcie. Znížená produkcia testosterónu sa tak môže negatívne podpísať aj na partnerskom živote.

Nie všetko je stratené

Páni nezúfajte, pokles hladiny testosterónu sa dá zvrátiť. Produkciu testosterónu môžete podporiť viacerými pozitívnymi zmenami životného štýlu, ktoré zvýšia vašu celkovú kvalitu života.

V prvom rade by ste sa mali zamerať na kvalitnú stravu. Treba obmedziť príjem cukru a sladkostí a zamerať sa na kvalitné a výživné jedlá. Červené mäso a ryby by mali byť základnou surovinou vašej kuchyne, konkrétne odporúčame tuniaka alebo hovädzie mäso. Návrat energie budete mať zaručený. Rovnako by ste mali obmedziť aj konzumáciu alkoholu a fajčenie.

Dodať telu potrebné živiny môžete aj pomocou výživových doplnkov. Výživový doplnok ProMan Plus od Naturamed Pharmaceuticals obsahuje výťažok zo ženšenu, horčíka a zinku, vitamíny D a B a ďalšie prírodné látky, ktoré pozitívne vplývajú na tvorbu testosterónu v tele.

Pravidelný pohyb je tiež nenahraditeľný. Akýkoľvek šport môže dočasne zvýšiť vašu hladinu testosterónu, ale silové cvičenie je považované za najúčinnejšie. Návšteva posilňovne a bezpečné cvičenie pod dohľadom trénera by mali byť pravidelnou súčasťou vášho života. Po cvičení je tiež dôležitá regenerácia vo forme spánku – jeho nedostatok tiež môže negatívne ovplyvňovať tvorbu testosterónu.

