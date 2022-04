Južné Slovensko láka svojimi krásnymi prírodnými zákutiami množstvo turistov. Na svoje si v tejto časti našej krajiny príde úplne každý. Ako milovník histórie, tak aj ten, kto si radšej dá do tela na dobrej túre. Ak plánujete výlet a neviete, čo navštíviť, máme pre vás niekoľko inšpirácií.

Najstaršia hvezdáreň v Hurbanove

Láka vás nočná obloha a chceli by ste vedieť niečo viac o hviezdach? Vaše kroky by mali smerovať do najstaršej hvezdárne na Slovensku. Jej názov je Slovenská ústredná hvezdáreň a nájdete ju v Hurbanove. Funguje od roku 1871. Navštíviť sa dá nielen počas dňa, ale aj večer.

Obhliadku hvezdárne môžete spojiť aj s ďalšími atrakciami v blízkom okolí. Nezabudnite si však vybaviť výhodné ubytovanie na Slovensku. Užite si niekoľkodňovú dovolenku bez toho, aby ste sa ponáhľali domov.

Rozhľadňa Maginhrad

Kto by len nechcel vidieť okolie ako na dlani? Rozhľadňa Maginhrad s výškou 16,8 metra vám to rozhodne poskytne. Okrem toho vás môže zlákať aj zaujímavou povesťou. Hovorí sa, že sa v jej blízkosti zjavuje husitský vojvoda Jan Jiskra z Brandýsa.

Ilustračné foto Zdroj: Unsplash.com

Vodný mlyn Kolárovo

Na Slovensku máme jednu raritu, ktorou je plávajúci vodný mlyn. Nachádza sa v Kolárove, kde k nemu vedie celodrevený zastrešený most. Jeho dĺžka je 86 metrov, čím sa radí vôbec k najdlhším v našej krajine.

V blízkosti Kolárova objavíte aj pekné chaty, v ktorých môžete prespať a na druhý deň pokračovať v objavovaní juhu.

Drienčany

Pavol Dobšinský je jednou z najvýznamnejších postáv slovenskej literatúry. Ak ste jeho fanúšikmi, navštívte Drienčany, ktoré boli jeho pôsobiskom. V obci sa nachádza niekto rozprávkových atrakcií a vtipných hier.

Pavol Dobšinský je jednou z najvýznamnejších postáv slovenskej literatúry. Ak ste jeho fanúšikmi, navštívte Drienčany, ktoré boli jeho pôsobiskom. V obci sa nachádza niekto rozprávkových atrakcií a vtipných hier.

Hrad Modrý kameň

Hrad Modrý kameň, ktorého história siaha do roku 1137, si prešiel mnohými zmenami. V súčasnosti v ňom sídli Múzeum bábkarských kultúr a hračiek. Na Slovensku je jediné svojho druhu. Okrem výstav si môžete užiť aj viaceré podujatia a festivaly. Tie sa odohrávajú počas celého roka.

Ilustračné foto Zdroj: Unsplash.com

Štúrovo s množstvom atrakcií

Kapitolou samou o sebe je obľúbené mesto Štúrovo, kde si môžete užiť množstvo zábavy. Poteší hneď niekoľko kúpalísk, múzeum aj vyhliadka v blízkom okolí. Ešte predtým, ako si však spíšete všetky atrakcie, nezabudnite na ubytovanie Štúrovo, aby ste si po celom dni mali kde oddýchnuť. Na výber sú hotely, apartmány aj súkromie. Zvoľte podľa vašich preferencií a potrieb.

Poďme však už na samotné tipy. Ako stráviť voľné dni v Štúrove?

Plaváreň aj aquapark

Milujete vodu? V lete zájdite do Aquaparku Vadaš, kde sa nachádza sedem vonkajších a dva kryté bazény. Okrem toho nechýbajú ani tobogany či umelé vlnobitie. A kým sa deti budú šantiť na šmýkačkách, dospelí si môžu užívať masážne bazény a trávnaté plochy na opaľovanie.

V zime sa pokojne presuňte do krytej plavárne Vadaš s celoročnou prevádzkou. Nájdete v nej jeden plavecký a jeden detský bazén. V prípade pekného počasia je k dispozícii aj jeden vonkajší sedací bazén.

Mestská galéria a múzeum

Mestská galéria Júliusa Bartu ukrýva krásne a originálne motívy z južného Slovenska a Podunajskej nížiny. Ak by ste neboli nadšencami umenia, prezrite si Mestské múzeum sídliace v starobylej budove Franklovcov z 19. storočia.

Ilustračné foto Zdroj: Unsplash.com

Vyhliadka v okolí

A pre každého, kto chce čerstvý vzduch, je tu vyhliadka Skalky na najjužnejšom slovenskom pohorí Burda. Relaxačná prechádzka vám pomôže vyčistiť si hlavu a dobre si oddýchnuť.

Užite si dovolenku na južnom Slovensku ako sa patrí. Naplánujte si cestu, vybavte ubytovanie a bežte v ústrety novým zážitkom.