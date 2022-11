🤔 Čo keď sa účastníci párty navzájom nepoznajú? Rada od eventovky znie: Skús potlač oblečenia

„Keď prídu na rad dekorácie na oslavu, zvyčajne sa bavíme o špeciálnych lampách, girlandách, detskom kútiku a podobne,“ hovorí Milena, projektová manažérka z banskobystrickej eventovej agentúry. „Toto leto však za nami prišiel klient s tým, že by potreboval pripraviť špeciálne párty oblečenie – nejaký textil s vlastnou potlačou, vďaka ktorému by sa všetci hostia cítili spriaznene aj napriek tomu, že sa nepoznajú.“

Vlastná potlač na oblečenie môže fungovať ako vtipný icebreaker – pomôže zoznámiť sa a zotrie počiatočnú trému.

„Nášmu klientovi sme nakoniec vymysleli úplne jednoduchú potlač tričiek. Každý účastník dostal tričko s menom filmovej postavy a musel si nájsť svoj pár. Ak ste teda pri vstupe na akciu dostali tričko s nápisom Bonnie, museli ste nájsť človeka, ktorý mal tričko s potlačou textu Clyde.“

Milena vysvetľuje, že pre svojho klienta si zvolili filmové dvojice, pretože účastníkmi párty boli iba dospelí ľudia, ktorí naviac mali blízko k svetu multimédií. Takto isto by sa však dala pripraviť potlač párty oblečenia pre dvojice z rozprávok, zvieratká, ale aj predmety (napr. kladivo a klinec).

„Milým bonusom je aj to, že takéto tričká neskončia po párty niekde v kúte, ale ľudia ich nosia aj naďalej.“

My len dopĺňame, že v prípade hromadnej objednávky potlače na tričká či potlač mikín a iné oblečenie, ponúkame zľavy až do 40 %.

👰🏾 Potlač na oblečenie na výročie svadby – zlatá svadba, diamantová svadba, svadobná potlač

V eventovej agentúre sa venujú aj príprave svadobných osláv a výročí. Niet sa čo čudovať – tričko s vlastnou potlačou a doplnky na oslavy výročia svadby a svadobné párty je v kurze.

„Veľakrát dostávame požiadavku od ľudí, ktorí organizujú oslavu pri príležitosti striebornej, zlatej či dokonca diamantovej svadby,“ opisuje Milena. „Naposledy sme pre klienta pripravovali akciu s poriadnou dávkou nostalgie, ku ktorej významne prispelo aj tričko s vlastnou potlačou, ktoré mal každý účastník na sebe.“

Šlo o oslavu manželského výročia, ktorú agentúra zorganizovala presne na mieste, kde mali manželia pred 15 rokmi svadbu. Na oslavu dostali pozvánku všetci ľudia, ktorí boli aj na svadbe. „Podarilo sa nám získať „dobovú“ fotografiu každého člena svadobnej párty a vďaka tomu sme mohli pripraviť fototričko – čiže tričko s potlačou fotky a potlač textu na tričko, ktorá opisovala, akým obdobím si v čase svadby prechádzal ten ktorý človek.“

🎉 Oslava jubilea – vlastná potlač na narodeninové tričká (TOP tipy)

V online Kreátore patrí medzi najčastejšie požiadavky výroba tričiek a na narodeniny. A keďže je výroba narodeninových tričiek s potlačou taká obľúbená, prinášame ti prehľad top motívov, ktoré ťa inšpirujú vytvoriť párty oblečenie s vlastným dizajnom:

👨Tričko na oslavu 50-ky

Odporúčame jeden z našich predvolených motívov v online Kreátore, napríklad s textom Trvalo to 50 rokov, takto dobre vyzerať! Vtipný text na tričku pre oslávenca a tričká s textom Oslava 50 rokov (Peťovej) múdrosti sa zaručene postarajú o dobrý štart do narodeninovej párty!

💪🏻 Tričko na oslavu osemnástky

Každý vek máme iba raz, ale 18 je predsa len výnimočná – je to oslava vstupu do dospelosti. Tričko na osemnástku je niečo, čo by si mal oslávenec aj účastníci párty zapamätať, preto odporúčame pre oslávenca z našich motívov napríklad text na tričko Kiss me, I'm 18 a pre hostí tričko s dátumom oslavy.

🥳 Oblečenie na detskú párty

Detské tričká s potlačou sú perfektné aj ako darček, ale náš tip je pripraviť špeciálne narodeninové oblečenie pre všetkých kamošov, ktorí prídu na oslavu! Postačí jednoduché tričko s potlačou pre chlapcov či dievčenské tričko s menom oslávenca, motívom torty (obrázok nájdeš aj v našom online Kreátore) a dátumom oslavy.

