Gril sa vám cez leto postará nielen o príjemne strávený čas s blízkymi, ale aj o vašu líniu. Ryby a zelenina na grile sú omnoho zdravšie ako mastné jedlá plné tuku. Kilá pôjdu dole ani si neuvedomíte ako. A preto si môžete dopriať aj dezert, ktorý ocenia tiež vaše deti – grilované ovocie. Stačí len 10 minút a vyčaríte dobrotu, za ktorou sa budú všetci olizovať. Recept a video návod nájdete na konci tohto textu.

Zdeněk Pohlreich Zdroj: Weber

Prepadol im aj Zdeněk Pohlreich

Na grilované jedlo nedá dopustiť ani známy šéfkuchár Zdeněk Pohlreich, ktorý ich výhody predstavuje v televíznej relácii. Na modernom grile totiž dokážete hravo pripraviť celé menu – predjedlo, hlavné jedlo aj dezert, a to od výmyslu sveta. Dokonca je možné grilovať a pritom chystať šalát aj polievať záhradu! Základom je však poriadny gril.

Ilustračné foto Zdroj: Weber

Perfektné jedlo nemusí byť problém ani pre začiatočníkov a to vďaka novým plynovým grilom so zabudovaným systémom Weber Connect. V radoch Spirit a Genesis ich ľahko spoznáte podľa písmena X v modelovom značení. Majú zabudovanú aplikáciu Weber Connect, ktorá sa postará o všetko - je inšpiráciou a súčasne aj pomocníkom, ktorý dohliada na grilovanie vo chvíli, keď sa venujete rodine, priateľom či hosťom.

Ilustračné foto Zdroj: Weber

Kufrík na kolieskach

Ak ste ešte nepočuli o grile Weber Traveler, mali by ste vedieť, že tohtoročnou témou prázdnin sa stávajú grilovačky na výletoch, no navyše s grilovanými dobrotami, ktoré skvele doplnia atmosféru a krásu zvoleného miesta. Na prenajatú horskú chatu, rybačku aj táborenie si vezmete gril so sebou, stačí ho len naložiť do auta či karavanu. Je v rozmeroch malého kufríka s kolieskami, ukrýva však plný komfort grilovania z vašej terasy či záhrady. Pod výklopným, porcelánom smaltovaným poklopom s tradičným teplomerom a automatickým zámkom nájdete dvojdielny liatinový rošt s keramickým povrchom s plochou 2065 centimetrov štvorcových. Priestor, ktorým hravo obslúžite veselú partičku priateľov!

Ilustračné foto Zdroj: Weber

Video recept na grilované broskyne

Bez ohľadu na to, či grilujete na uhlí, elektrine alebo plyne, Weber prináša nadšencom a fanúšikom grilovania ten najvyšší komfort. Nechajte sa inšpirovať VIDEO RECEPTOM na grilované broskyne s černicovou omáčkou, prípadne aj osviežujúcou zmrzlinou. Viac skvelých receptov aj nápadov nájdete na https://www.weber.com/SK.