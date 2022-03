Povedzme si to bez prikrášľovania – upratovanie nepatrí medzi najobľúbenejšie činnosti. Veď kto by sa radšej nehral hry, nepozeral seriály, nešiel sa prejsť alebo nakupovať? Keď však pôjdete podľa nášho návodu, upratovanie bude pre vás krátky proces a je dosť možné, že s rýchlym výsledkom vás aj začne baviť. No skôr, než sa doň pustíte, skontrolujte si, či máte doma všetko potrebné – od funkčného vysávača a vrecúšok doň až po čistiace potreby. Ak vám niečo chýba, na planeo.sk si to teraz kúpite za skutočne dobré ceny a pohodlne na splátky s 0 % navýšením.

Keď upratovanie – tak PLANEO.

Spravte si systém

Ako upratujete? Raz tu, raz tam, potom ešte tamto a výsledkom je upratovanie všade, ale upratané nikde? Upratovanie potrebuje systém a tým je – upratať vždy celú miestnosť a až potom sa vrhnúť na ďalšiu. Začnite porozhadzovanými drobnosťami, potom otvorte okná a kým sa vyvetrá, poutierajte vlhkou handrou prach. V kuchyni naneste čistiace prostriedky na batériu, drez, pracovnú a varnú dosku a kým účinkujú, poupratujte chladničku a potravinovú skrinku. Potom zmyte miesta, kde pôsobil čistiaci prostriedok. Uvidíte, že ak mu doprajete čas, pôjde špina dolu oveľa jednoduchšie.

Podobne zabojujte s nečistotami na WC a v kúpeľni. Kým budú účinkovať čistiace prostriedky, môžete vytriediť kozmetiku a naložiť bielizeň do práčky. Podlahy v celom dome potom povysávajte a umyte v záverečnom finále naraz.

MUST HAVE: Domáci kompostér FoodCycler od Sage by mal byť v každej domácnosti. Dokáže totiž za pár hodín a absolútne bez zápachu premeniť takmer všetok organický kuchynský odpad na sterilný substrát. A váš zapáchajúci odpadkový kôš môže definitívne skončiť na smetisku dejín.

Ilustračné foto Zdroj: PLANEO Elektro

Pravidelnosť vám šetrí čas

Viete, ako často by ste mali upratovať? V kuchyni stačí stačí umyť riad, pracovnú a varnú dosku, v kúpeľni umývadlo, v spálni si usteľte posteľ a špinavú bielizeň dajte do koša na pranie, z obývačky odneste veci, ktoré tam zostali po pozeraní televízie či iné „artefakty“, ktoré tam nemajú čo robiť. Na záver pozametajte podlahy. Takéto upratovanie máte hotové do hodiny.

Raz do týždňa:

- Vymeňte posteľnú bielizeň

- Poutierajte prach a zrkadlá

- Umyte vaňu, resp. sprchový kút a toaletu

- Vyčistite vnútro mikrovlnky

- Zrevidujte potraviny v chladničke

- Povysávajte a umyte podlahy

TIP: Tyčový vysávač SENCOR All-in-one zastúpi vysávač kobercov aj čalúneného nábytku, mop aj prachovku. Dočiahnete s ním aj na garniže, aj do najvzdialenejších kútov pod nábytkom. Šancu nemá ani jemný prach, ani zvieracie chlpy.

Ilustračné foto Zdroj: PLANEO Elektro

Raz mesačne

- Povysávajte nábytok a matrace

- Oprášte lampy

- Umyte vnútro chladničky, umývačky a práčky

- Ak často pečiete, vyčistite rúru

NÁŠ TIP: Práčky Philco so svojimi technickými vymoženosťami perú ohľaduplne k prírode aj k vašej peňaženke. Mnohé disponujú samočistiacou funkciou, ktorej pravidelné používanie nielenže udržiava čistú práčku, ale predlžuje aj jej životnosť.

Podľa potreby

Umývanie okien a pranie záclon a závesov závisí od toho, v akom prašnom prostredí bývate. U niekoho je to raz za pol roka, iný musí túto činnosť robiť aj štyrikrát ročne. Popritom utrite aj žalúzie, vyvetrajte vankúše a paplóny.

Nezabudnite ani na pravidelné odstraňovanie vodného kameňa zo spotrebičov. Kým kávovar sa zvykne ozvať sám, rýchlovarnú kanvicu, práčku či umývačku riadu by ste mali ošetriť približne každé 4 mesiace.

Ilustračné foto Zdroj: shutterstock

EXTRA: Čaká vás maľovanie, drobné opravy nábytku, vŕtanie a ďalšie domáce majstrovanie? S náradím Fieldmann to zvládnete „ľavou zadnou“.

