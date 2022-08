Beháte po kuchyni s váhou a kalorickými tabuľkami, aby ste zistili, koľko kalórií má vaše jedlo. Zabudnite na to.

Tieto známe krásky počítajú kalórie, aby schudli. Vy nemusíte, váha SENCOR to spraví za vás

Počítanie kalórií je jednou z najefektívnejších ciest, ako sa zbaviť nechcených tukových vankúšov a dopracovať sa k vysnívanej štíhlej postave. Zároveň to chce disciplinované a časovo náročné váženie, počítanie a zaznamenávanie si prijatého množstva kalórií. A to veru nejedného z nás odradí natoľko, že s touto zoštíhľujúcou matematikou jednoducho prestane pár dní po tom, čo s ňou začne.

Kto schudol počítaním kalórií?

Kalórie si s vynikajúcim výsledkom počítala napríklad Katka Koščová či Rebel Wilson, poctivým počítaním kalórií si postavu udržiavajú aj Jennifer Lopez, Kardashianky, Renee Zellweger, Kate Winslet a mnoho ďalších celebrít.

Počítanie kalórií chce pevnú vôľu, disciplínu a nejaký ten čas navyše. Všetko, čo zjete, treba vážiť a prepočítavať. Komu by sa chcelo? Zjavne to dobre poznali aj vývojári značky SENCOR, pretože ich nová inteligentná kuchynská váha okrem klasického odváženia potravín aj vyráta počet kalórií. A okrem nich sa dozviete aj podrobnosti o vláknine, sacharidoch, bielkovinách a ďalších zložkách vo vašom jedle. Takže pokiaľ tento štýl chudnutia doteraz nebol pre vás to pravé orechové, odteraz vás bude baviť!

SENCOR má najviac farebne zladených kuchynských spotrebičov Zdroj: SENCOR

Kalorické tabuľky na počítanie kalórií konečne nepotrebujete!

Nutričná váha SENCOR SKS 7070 sa cez BlueTooth spojí s bezplatnou aplikáciou SENCOR FOOD, ktorú si nainštalujete do mobilu. Táto aplikácia je vytvorená v spolupráci s tvorcami aplikácie Kalorické Tabuľky a pravidelne je dopĺňaná o ďalšie a ďalšie potraviny a ich nutričné hodnoty. Vám stačí len potravinu odvážiť a vyhľadať v aplikácii. Tu sa vám hneď zobrazia nutričné hodnoty prepočítané presne podľa hmotnosti váženej potraviny. Na konci váženia si svoje jedlo zapíšete do svojho jedálneho lístka a máte tak dlhodobý prehľad o prijatých kalóriách. Váha SENCOR SKS 7070 dokáže dokonca spočítavať aj jednotlivé zložky pri príprave receptu, takže sa nemusíte trápiť ani s náročnejšími počtami.

Nutričná váha SENCOR dokáže spočítavať jednotlivé ingrediencie Zdroj: SENCOR

SENCOR aj pri tejto inteligentnej kuchynskej váhe zostal verný svojej tradícii farebnosti a preto ju dostanete v 9 farebných prevedeniach . Môžete si ju tak zladiť nielen s vašou kuchyňou, ale aj so smoothie mixérom, toastovačom či kuchynským robotom a ďalšími spotrebičmi SENCOR. Žiadna iná značka vám totiž neponúkne toľko farebne zladených spotrebičov! Aj to je jeden z dôvodov, prečo 5 rokov po sebe získala prestížne ocenenie Superbrands Slovakia.

Kúpte si nutričnú váhu SENCOR cez planeo.sk a s dopravou Packeta vám ju doručia presne tam, kde vám to vyhovuje najviac!