Šoko ľudí prekvapuje

Herec a komik Juraj Šoko Tabaček je populárny aj vďaka role dedinského štamgasta v seriáli Horná Dolná. „Zo začiatku som si nevedel predstaviť, že by som hral takúto postavu. Stretávam sa však s pozitívnymi reakciami a aj rôznymi vtipnými otázkami,“ hovorí Šoko o „svojom“ Tunelovi. Dodáva, že ľudia si ho s ním niekedy zamieňajú: „Myslia si, že som jednoduchší. Keď sa začneme rozprávať, sú milo prekvapení,“ smeje sa Šoko.

Okrem televíznych obrazoviek sme Šoka vídali aj v divadle so svojou divadelno-improvizačnou skupinou Tromi tvorivými tvormi. „Hneď, ako sa otvoria divadlá, chceli by sme sa vrátiť do hry s 3Téčkom,“ plánuje herec, ktorý by si ale rád skúsil aj film a láka ho dramatickejšia herecká poloha. Uvidíme raz Šoka, ako filmového zloducha? „Rád by som si zahral postavu, ktorá nemusí byť zákonite kladná,“ poodhaľuje svoje ambície trocha viac obľúbený komik.

Juraj Šoko Tabaček Zdroj: archív Juraj Šoko Tabaček

Keď je práca zároveň koníčkom

Aj sympatická právnička Ema zo seriálových Oteckov a zároveň členka činohry SND Janka Kovalčíková má veľké plány na divadelných doskách. „Vrátila som sa opäť do divadla. Mám za sebou niekoľko predstavení a pracujem na ďalšom, ktoré by malo mať čoskoro premiéru,“ hovorí s radosťou herečka. Živé publikum jej veľmi chýba. Aj keď počas pandémie divadlá fungovali cez live prenosy alebo stream, pre herečku je úplne kľúčové vidieť ľudí na živo. „Často počas predstavenia vznikne symbióza medzi nami a divákmi a tá energia je nenahraditeľná,“ hovorí Janka.

Publikum už chýbalo aj Šokovi. „Vďaka Trom tvorivým tvorom mám pocit, že som súčasťou tvorivého procesu. Okrem toho si na publiku testujem, že náš humor ešte funguje. Keď stratíme kontakt s divákom, tak to bude zlé,“ hovorí herec. Janka i Šoko sa zhodli na tom, že práve k divadlu majú veľmi blízko a považujú ho za dôležitú súčasť svojich životov. Janka však jedným dychom dodáva, že pre ňu je herectvo najkrajším povolaním a nezáleží na tom, v akej podobe. „Mám veľké šťastie, že moja práca je pre mňa aj mojím hobby. Herectvo považujem za krásne, no zároveň náročné povolanie,“ hovorí Janka. Človek podľa nej musí na sebe pracovať počas celého života. Budúcim hercom a herečkám odkazuje, aby vytrvali, nestrácali nádej a verili si, pretože nič nie je nemožné, keď sa človek snaží. „Škola ti dá najmä vedomosti. Potom je už na každom jednom z nás, aby s nimi pracoval a hľadal si uplatnenie aj pomimo,“ dopĺňa Janka, pre ktorú je každá jedna rola novou skúsenosťou aj zážitkom. „Mám rada, keď sa ľudia smejú, ale aj keď prežívajú nejaký katarzný moment. Rovnako milujem, keď ľudia naozaj rozmýšľajú nad tým, čo vidia,“ dodáva herečka.

Janka Kovalčíková Zdroj: archív Janka Kovalčíková

Šialený riaditeľ a nepríjemný chlap

Baví Šoka ešte stále aj stand-up? „Stand-up ťa skôr či neskôr dovedie k sebe samému, pretože vyjadruješ svoje názory a svoj pohľad. Naopak, v herectve nemusíš stvárňovať vždy názory, ktoré sú vlastné práve tebe,“ zamýšľa sa. Na nedostatok hereckých príležitostí sa nesťažuje, veď len v poslednom čase dostal ponuky zahrať si šialeného riaditeľa školy či nepríjemného chlapa v nemocnici. „Verím, že sa budem vo svojej kariére posúvať stále ďalej, že sa mi podarí ostať vtipným a že ešte aj v stand-upe vytvorím ďalšie legendárne veci, ako bol Oltcit alebo Skaut,“ hovorí. Svoju iskru si Šoko udržiava aj vďaka humoru. „Iskru v srdci je možné rozpoznať aj pohľadom do očí. Človek tam vidí úsmev a chuť žiť. Humor je veľkou súčasťou tejto povestnej iskry. Mám šťastie, že ju vidím vo veľkom množstve mojich kolegov,“ dodáva herec. Počas uplynulých ťažkých mesiacov sa napríklad naučil držať viac pri zemi a uvedomil si, že zdravie je to, čo je v živote najdôležitejšie. „Lockdown mi priniesol oveľa viac času, ako som čakal. Trávil som ho s mojou rodinou a deťmi, ktoré tiež vyvolávajú veľkú iskru v mojom v srdci,“ hovorí.

Janka Kovalčíková a Šoko Zdroj: archív Janka Kovalčíková a Šoko

Začala sa učiť taliančinu

Janka sa snažila v uplynulom náročnejšom období nájsť pozitíva. „Aj keď nám pandémia vzala mnohé rutinné záležitosti, tento rok vnímam tak, že všetko čo mám za sebou, využijem aj v ďalšom živote,“ hovorí herečka a zároveň dodáva, že zo začiatku najmä oddychovala a potom si hľadala nové aktivity. „Začala som behávať a chodiť na taliančinu, rozbehli sme podcast a firmu s kolegyňou.“

A ako si udržiava iskru obľúbená herečka? „Nadhľadom, humorom, športom, knihami, stretávaním sa s dobrými, milými a iskrivými ľuďmi. Myslím si však, že práve ten humor a nadhľad dokáže iskriť v každej podobe,“ hovorí Janka.

„Na ulici stretávam občas ľudí, ktorí sa so mnou nechcú odfotiť, ale chcú mi len podať ruku a povedať, že to čo robím, robím dobre,“ hovorí Šoko o tom, čo ho poteší. „Okolo mňa zasa ľudia akoby zbujneli. Nadýchli sa a povedali si, že dobre, toto robiť nemôžeme, ale môžeme veľa iných vecí. Vážim si, že moji priatelia majú takéto vlastnosti,“ dopĺňa Janka.

