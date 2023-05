V ponuke takmer 300 pochúťok nájdu svoje obľúbené dobroty nielen milovníci tradičných mäsových špecialít, ale aj vegetariáni, vegáni či flexitariáni, ktorí síce jedia mäso, no vo zvýšenej miere konzumujú najmä rastlinné potraviny.



„Okrem osvedčených produktov sa zákazníci Tesca môžu tešiť na úplne nové výrobky a marinády, zlepšené receptúry i vegetariánske a vegánske špeciality. Novinkou v ponuke sú tento rok flexitariánske burgre a klobáska, ktoré okrem mäsa a korenín obsahujú aj 30 % zeleniny či strukoviny. Sú vhodné pre ľudí, ktorí majú radi mäso, ale chceli by do svojho jedálneho lístka zaradiť viac rastlinných potravín, prípadne chcú znižovať svoju spotrebu mäsa. Nové burgre sú šťavnaté rovnako ako všetky ostatné, ktoré máme v ponuke, a určite si nájdu svojich fanúšikov,“ prezrádza komerčný riaditeľ Tesca Erik Šiatkovský.



Počet vyznávačov zdravého životného štýlu rastie aj na Slovensku, čo potvrdzuje rastúci záujem zákazníkov o rastlinné potraviny či rôzne alternatívne náhrady mäsa, mlieka a mliečnych produktov. Prechodom z mäsitej na rastlinnú potravu môžu ľudia prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov, pomôcť zastaviť odlesňovanie a stratu biodiverzity a tiež znížiť úbytok a znečistenie vôd.



„Čoraz viac ľudí volí rastlinnú stravu nielen zo zdravotných dôvodov, ale aj s ohľadom na životné prostredie. Aj preto neustále rozširujeme vlastnú značku potravín Tesco Plant Chef len na rastlinnej báze, ktorá zákazníkom pomôže stravovať sa zdravšie, udržateľnejšie a za výhodné ceny. Zákazníci si tieto výrobky veľmi obľúbili, v minulom roku si ich na Slovensku kúpili takmer pol milióna,“ reaguje komerčný riaditeľ Tesca Erik Šiatkovský.

Nové príchute aj špeciality pre fajnšmekrov

V tohtoročnej grilovacej ponuke potešia vegetariánov grilovacie tofu s príchuťami gyros či sweet chilli privátnej značky Tesco Grill Master. Obľúbená je aj vegánska klobása a hamburger či rôzne syry na grilovanie. Spomedzi mliečnych produktov je top najpredávanejším produktom Liptovský polooštiepok, camembert, hermelín či halloumi.



K najobľúbenejším produktom grilovacej sezóny z mäsových výrobkov tradične patria marinované krkovičky, klobásky, hamburgery a krídelká. V širokej ponuke grilovacích dobrôt nájdu fajnšmekri aj špeciality ako teľací burger či stredomorskú pljeskavicu, hot-dogy, hamburgerové žemle a tortily. Zlepšenú receptúru majú v tejto sezóne napríklad špekačky či chalupárska klobása, ktorá obsahuje viac mäsa. V grilovacej ponuke nájdu zákazníci okrem privátnych značiek reťazca aj obľúbené slovenské značky ako Tauris, Nord Svit či Baron.

Flexitariánsky bravčovo-hovädzí burger s červenou repou a tekvicou Zdroj: TESCO

Vybrané novinky v grilovacej ponuke Tesca:

· Flexitariánsky bravčovo-hovädzí burger s červenou repou a tekvicou

· Flexitariánsky bravčovo-hovädzí burger s červenou fazuľou a mrkvou

· Vegetariánsky Violife le rond camembert

· Vegetariánsky Violife mediterranean blok

· Tesco Grill Master bravčová krkovička v BBQ marináde v texaskom štýle

· Tesco Grill Master bravčový bok v paradajkovej marináde v americkom štýle

· Tesco Grill Master bravčové karé v marináde v thajskom štýle

· Tesco kuracie krídla (mango-chilli)

· Tesco kuracie spodné stehná (kung pao)



TESCO grilovacie recepty pre inšpiráciu nájdete tu: https://tesco.sk/hello/jedlo/recepty/hlavne-jedla/?sezona=bbq

Flexitariánsky bravčovo-hovädzí burger s červenou fazuľou a mrkvou Zdroj: TESCO

Najviac rastlinných výrobkov ponúka Tesco

Tesco v roku 2022 získalo ocenenie Rastlinný reťazec roka v rámci programu Jem pre Zem. Víťazom sa stalo Tesco vďaka najširšej ponuke rastlinných výrobkov v rámci svojej konkurencie na Slovensku. Zlepšovanie a rozširovanie ponuky rastlinných potravín sa darí aj vďaka ambicióznej stratégii reťazca, ktorá pomáha zákazníkom stravovať sa zdravšie a udržateľnejšie.



Podľa údajov Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) sa chov dobytka, hydiny i rýb podieľa až na 30 % emisií skleníkových plynov z produkcie potravín, predovšetkým metánu. Zároveň až 82 % plochy potrebnej na produkciu jedla sa využíva na chov dobytka.



Reťazec si v rámci novej stratégie v podpore zdravého a udržateľného stravovania stanovil tri záväzky, ktoré postupne prenesie do svojho podnikania nielen na Slovensku, ale aj v Česku a Maďarsku:



1. Na 53 % zvýšiť podiel predaja zdravých produktov na základe odmerania ich nutričnej hodnoty do roku 2027.

2. Zvýšiť predaj rastlinných alternatív mäsa do roku 2025 o 300 %.

3. Ponúkať zdravšie produkty vlastnej značky Tesco prostredníctvom zmeny receptúry vrátane odstránenia soli, tuku a cukru všade tam, kde je to možné bez zmeny chuti, a zvýšenia obsahu ovocia, zeleniny a vlákniny.