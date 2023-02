„Tesco vždy stojí pri ľuďoch v núdzi a pomáha zmierňovať dosahy ich utrpenia. Podobne ako minulý rok po vypuknutí vojny na Ukrajine sme sa okamžite rozhodli pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Tragédia v Turecku a Sýrii nás zasiahla a so súcitom myslíme na postihnutých,“ povedal Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.



„Situácia v Turecku, Sýrii a okolitých postihnutých krajinách je aj naďalej veľmi kritická. Tragédia si vyžiadala už viac ako 17 000 obetí a tisícky zranených. Infraštruktúra je zničená, cesty sú zablokované, chýbajú lieky, potraviny a hygienické potreby. Už viac ako 2 050 individuálnych darkýň a darcov, ale aj firiem vyjadrilo solidaritu a podporu Sýrii a Turecku cez našu organizáciu Človek v ohrození. K tomuto dňu sme spoločne vyzbierali už viac ako 160 000 eur. Ďakujeme spoločnosti Tesco na Slovensku za solidaritu a finančnú podporu, ktorá pomôže mnohým obetiam zemetrasenia,“ informovala Simona Stískalová, PR manažérka organizácie Človek v ohrození.



Tesco na Slovensku už od roku 2018 daruje všetko nepredané oblečenie a ďalšie produkty na humanitárne účely vďaka spolupráci s Ministerstvom vnútra SR. Za päť rokov sa tak podarilo do krajín ako Irak či Sýria poslať viac ako 150-tisíc kusov oblečenia v hodnote vyše 1 milión eur. Aj vďaka dlhodobým partnerstvám skupiny Tesco môžeme do postihnutých oblastí poslať zimné oblečenie značky F&F a ďalšie produkty pre zasiahnutých ľudí.