V rámci členstva získajú zákazníci neobmedzené vyzdvihnutie alebo doručenie nákupu aj v rovnaký deň zadarmo, dvojnásobok Clubcard bodov počas prvých troch mesiacov od registrácie a možnosť rezervovať si doručovací slot až 4 týždne vopred.



„Aby sme našim zákazníkom pomohli čo najviac ušetriť, prinášame aj v rámci služby Tesco Online nákupy Clubcard ceny, garanciu nízkych cien a zároveň viac ako 2 000 produktov so zníženou cenou. Neustále sa snažíme vylepšovať naše služby a veríme, že zákazníci uvítajú nové atraktívne benefity Tesco Online Clubu , medzi ktoré patrí doručenie zadarmo a teraz aj špeciálna ponuka až 21 eur späť,“ hovorí prevádzkový riaditeľ Tesca Martin Bulla.

Zdroj: Tesco