Tesco pokračuje v expanzii. Od 1. júna otvorí svoje brány pre zákazníkov supermarket v Levoči. Nová predajňa sa nachádza blízko historického centra a je súčasťou lokality zapísanej do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Obchod vyniká unikátnou architektúrou, ktorá zapadá do celkového koloritu mesta. Zákazníci sa môžu tešiť na bohatú ponuku produktov a služieb, ktoré Tesco ponúka.

„Veľmi ma teší, že budeme našim zákazníkom ešte bližšie aj na východe Slovenska – v krásnej starobylej Levoči. Pri realizácii predajne sme dbali na historickú unikátnosť mesta pod Mariánskou horou. Veríme, že nový obchod si obľúbia obyvatelia Levoče aj turisti. V novej predajni s modernými technológiami a širokým sortimentom chceme prinášať aj viac čerstvých lokálnych potravín a pomôcť presadiť sa miestnym dodávateľom. Zákazníci sa môžu tešiť na pestrú a kvalitnú ponuku produktov za výhodné ceny,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku, a dodáva: „Tesco je pevnou súčasťou komunít, v ktorých pôsobí. Ich podpora zohráva dôležitú úlohu, a to obzvlášť v aktuálnej neľahkej dobe. Aj preto počas prvých dvoch dní otvorenia 1. a 2. júna 2023 venujeme 1 euro z každého nákupu nad 10 eur TJ Štart Levoča, ktorá financie využije na organizáciu 17. ročníka LEVOČA CUP – medzinárodného turnaja zrakovo postihnutých športovcov. Držíme palce!“

Zdroj: Tesco STORES SR