Pošlite svojich milovaných do tepla! Nemusíte uvažovať výlučne o exotických destináciách. Okolo 60 stupňov a to hlboko pod zemou je aj na Slovensku.

Všetkých klaustrofobikov ubezpečujeme, že fárať dva kilometre pod zem za teplom nemusia. Pekne po rovine sa k jeho jedinečným zdrojom dá dostať aj na našej rodnej hrude. Majiteľov náročných príbuzných, ktorým nie je ako darček dobré len tak hocičo potešíme tiež. Tento darček zaručene neofrflú. Práve naopak. Pripravte sa skôr na možnosť, že sa ho budú dožadovať v pravidelných intervaloch.

Uznávame, podľa týchto indícií sa vám asi nepodarí uhádnuť, čo máme na mysli. Ešte chvíľu vás podržíme v napätí. Ďalšou indíciou je, že miesto, ktoré si môžete aj v zime užiť vy alebo vaši blízki je na ostrove. Keď premýšľate nad Žitným ostrovom, premýšľate zle. Tam síce môže byť teplo v zime tiež, ale leda tak pri peci.

Ostrov, ktorý máme na mysli je vzdialený od hlavného mesta necelých 50 minút jazdy. Je miestom, kde aj mimo voliéry ZOO môžete obdivovať majestátnu rodinu pávov. Je miestom, kde za teplom cestovali cisári, maharadžovia, arabskí šejkovia, umelci či vojenskí generáli. Teraz už zaručene viete, že reč je o zimnej dovolenke na piešťanskom Kúpeľnom ostrove.

Ilustračné foto Zdroj: SITA

Hodnotový voucher na pobyty a kúpeľné procedúry na piešťanskom Kúpeľnom ostrove je darček, z ktorého sa bude obdarovaný tešiť celý rok!

Jednou zo stálic a 4 hviezdami sa pýšiacou „hviezdou“ piešťanského Kúpeľného ostrova je hotel Esplanade. Právom patrí medzi najobľúbenejšiu voľbu tých, ktorí majú radi vzdušný, svetlý pocit z priestorov, v ktorých trávia svoj čas. Je jednoznačnou „topkou“ pre tých, ktorí si aj v chladných dňoch radi doprajú pár dĺžok v bazéne vonku. A je - samozrejme – absolútnou oázou pokoja a splnených prianí pre všetkých wellness nadšencov, ktorí v Balnea Health Spa konečne nájdu všetko, o čom inde len márne snívali.

Ilustračné foto Zdroj: SITA

Aby sme boli konkrétnejší - na 7000 m2 sa zaručene nebudete s nikým tlačiť a určite si viete predstaviť, na koľko spôsobov sa na takej ploche pre váš blahobyt dá využiť termálna voda, bahno a šikovné ruky fyzioterapeutov či masérov či.

Ilustračné foto Zdroj: SITA

Darujte svojim milovaným zdravie. Urobiť to môžete prostredníctvom darčekového poukazu. Vo vami zvolenej podobe i s osobným prianím ho môžete vložiť do obálky pod stromček. Hodnotu aj termín darčekového poukazu zvolíte vy, no v priebehu roka môžete termín podľa svojich preferencií zmeniť, nemusíte sa teda báť, že sa do termínu netrafíte. Darčekový poukaz môžete zakúpiť na pobyt v ktoromkoľvek hoteli siete Ensana Health Spa Hotels.

Doprajte zimu v teple sebe alebo teplo v zime svojim blízkym v podobe vianočného darčekového poukazu a zaručene to v tomto prípade bude darček, ktorý poteší kedykoľvek počas nadchádzajúceho roku 2022. Všetky potrebné informácie o hoteloch, pobytoch, darčekových poukazoch a opatreniach súvisiacich s pandemickou situáciou nájdete na stránke www.ensanahotels.com/sk.