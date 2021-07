Je to čas na objavovanie nepoznaného, čas, kedy naše duše prahnú po zážitkoch, dobrodružstve. Letné terasy sú otvorené, festivaly aj koncerty chytili druhý dych – je toľko príležitostí, kam sa dá v lete zájsť a užívať si radosť, slnko, pohodu.

Avšak len do okamihu, kým sa ocitnete uprostred dymu a zápachu z horiacej cigarety. V horúčave a prázdninovom dusne prekážajú viac ako kedykoľvek inokedy v roku. Nefajčiarov dym a zápach vyslovene obťažujú, neprospievajú však ani samotným fajčiarom. Práve pri horení sa do tela uvoľňuje najviac zdraviu škodiacich látok. Preto čoraz viac ľudí vníma klasické cigarety ako niečo, čo by v 21. storočí nemalo byť súčasťou každodennej výbavy uvedomelého muža či ženy. Čoraz viac fajčiarov, pre ktorých nie je jednoduché „seknúť“ s užívaním nikotínu zo dňa na deň, sa obzerá po moderných alternatívach, ktoré by im pomohli s u(s)pokojením nikotínovej túžby, avšak s menším zdravotným rizikom a bez obťažovania okolia.

Ilustračné foto Zdroj: British American Tobacco

Takouto modernou alternatívou klasickej cigarety sú nikotínové vrecúška VELO bez obsahu tabaku, ktoré sa vkladajú pod hornú peru. Nikotín sa z nich uvoľňuje do tela postupne cez sliznicu ústnej dutiny. Keďže pri ich užití nedochádza k horeniu, sú bez dymu a zápachu. Pohodlne sa aplikujú a po vložení do úst neprekážajú ani užívateľovi, ani jeho okoliu, takže umožňujú užitie prakticky kdekoľvek a kedykoľvek – aj počas dovolenkovej cesty lietadlom, na dlhej ceste autom, na letnom festivale, na grilovačke s priateľmi či po výstupe na vrchol hory. Dospelí užívatelia nikotínových produktov si tak môžu dopriať u(s)pokojenie bez zdvihnutého obočia a vyčítavého pohľadu ľudí v ich tesnej blízkosti a zároveň s dobrým pocitom, že svojmu zdraviu škodia menej.

Nikotínové vrecúška VELO od British American Tobacco sú na slovenskom trhu od decembra minulého roka. Práve počas letných mesiacov sa ponuka 8 príchutí s rozličnou intenzitou nikotínu rozrástla o dve extra strong novinky – Urban Vibe s príchuťou červených plodov a brusníc a Berry Frost s prekvapivo sviežou príchuťou malín, ostružín, borievok, čerstvej mäty a mentolu. Intenzívna chuť oboch noviniek umožní užiť si letný chill bez nervozity a podupkávania pri nutkaní zapáliť si a bez obťažovania okolia na dovolenke, v práci aj pred bozkom s letnou láskou. Objavujte nové zážitky, ktorými získa váš život nový rozmer!

VELO sú určené výlučne pre dospelých užívateľov nikotínových produktov. Kúpite ich na čerpacích staniciach, v trafikách a obchodoch s tabakovými výrobkami, odporúčaná cena: 4 €.

Viac informácií o produkte nájdete na sociálnych sieťach Facebook a Instagram a na webovej stránke:

www.govelo.sk

