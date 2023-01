Jednou z výziev preňho určite boli aj „kazítka“ v elektronike. „Zvyknem ich volať trochu inak, ale chápem, že to nie je uverejniteľné,“ smeje sa sympatický Nitran. „Je to taká teória, že krátko po skončení záruky sa prístroj zvykne pokaziť. Možno je to konšpirácia, netuším, no už sa mi stalo, že po dva a pol roku mi začala haprovať chladnička, až celkom odišla,“ zdôveruje sa Valábik.

Oprava by vyšla športovca tak draho, že sa rozhodol radšej kúpiť nový spotrebič. Od servisáka dostal dobrú radu: „Odporučil mi, aby som si pri každom nákupe, kde je to možné, priplatil predĺženie záruky. Zvlášť pri veľkej technike sa to vypláca. A keď chytíte akciu na predĺženú záruku, máte pár rokov istoty zadarmo. Od 30. januára napríklad beží v mojom obľúbenom elektroobchode a k tomu aj desať percent zľava na splátky,“ prezrádza Boris Valábik.