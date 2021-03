Nebolo tomu tak vždy. Pamätáte, dobu, kedy sme museli stihnúť zájsť si na toaletu, osprchovať sa a vyprázdniť chladničku počas jednej reklamnej prestávky? Kým náš súrodenec na nás z obývačky kričal: "Začalóóó sa" !? Tieto úsmevné chvíle sú teraz pre nás už len nostalgiou.

Z počiatku sme si mohli vyberať relácie len z pár televíznych staníc, ale dnes sa vyšplhala hranica výberu vyše 100 TV staníc. Zmenil sa aj spôsob sledovania. Dnes vie televízii nahradiť aj mobilný telefón za niekoľko desiatok eur alebo iné zariadenie, ktoré má prístup k internetu. Funkcie, o ktorých sa nám ani nesnívalo, zaplavili všetky prístroje na sledovanie televízie vo všetkých domácností.

Ilustračné foto. Zdroj: www.lepšia.tv

Pozrime sa na 7 zásadných inovácií v histórii televízie, ktoré priblížili k dnešnému modernému sledovaniu televízie:

1. Čierna a biela je len pre šachistov

Ak si spomínate, ako televízor, ktorý vysielal čiernobielo vyzeral, tak si iste aj spomínate, že práve vy alebo iná osoba vo vašej domácnosti ste nebol len divák, ale aj diaľkový ovládač. Vtedajšia televízia to bola taká drevená krabica. V jej pravej časti bol reproduktor prekrytý hrubou látkou a drevom. V ľavej časti bol malý obdĺžnik obrazovky a k tomu zopár gombíkov na ovládanie. Mnohí z nás ju doma ani nemali a chodili sa pozerať na TV k starým rodičom alebo susedom.

2. Už nevidíme svet len čiernobielo, televízia sa odfarbila

Pustiť si doma farebnú televíziu je pre väčšinu z nás úplná samozrejmosť. Pritom to nie je zas až tak dávno, kedy farebné televízie boli nedostatkovým tovarom a stáli sa na ne i niekoľkodňové fronty. Presne pred 50 rokmi sme boli svedkami farebného vysielania relácií. A práve tu začína cesta k televízorom, ako ich poznáme dnes. Dnes už sú čiernobiele filmy skôr pre umelcov a pamätníkov a my u farieb riešime predovšetkým ich vernosť realite. Čím väčšie rozlíšenie, tým lepšie.

3. Už nie som diaľkový ovládač

Zmizol aj posledný dôvod, prečo sa dvíhať z gauča. Nikola Tesla bol ten, kto za to mohol. V roku 1898 bezdrôtovo riadil loďku na výstave u Madison Square Garden, a tak vymyslel diaľkový ovládač. Vtedy ešte nikto netušil, že v 20. storočí v 50. rokoch takéto zariadenie spôsobí revolúciu v obývacích izbách po celej planéte.

V dnešnej dobe diaľkový ovládač disponuje mnohými tlačidlami, v ktorých sa ukrýva veľa funkcií. Ide o pauza/play, cestovanie v čase, pretáčanie reklám a ďalšie. Stačí mať len tú správnu televíznu službu, napr. Lepšia.TV.

Ilustračné foto. Zdroj: www.lepšia.tv

4. Privítajte platenú káblovku a prémiové stanice

Ešte v 70 rokoch by nikoho nenapadlo, že by sa za televízne programy platilo. Všetky komerčné televízne stanice vždy žili z reklám. Vďaka tomu film netrval priemerne 1 hodinu a trištvrte, ale 2 hodiny a pol. Pre deti základných škôl to bolo veľmi zdĺhavé, pretože tesne pred koncom vždy zaspali a tým pádom prišli o záverečné vyvrcholenie celého príbehu. Našťastie prémiové (nekomerčné) stanice prišli s novým nápadom: "Zaplať si za káblovú televíziu a miesto reklám na Vanish, krémov na kĺby a mačacie kapsičky Whiskas pozeraj na kvalitné filmy a relácie." Tento koncept sa chytil a uspel.

Jednou z nich bola stanica HBO, ktorá okrem iného uviedla na trh svetoznámy seriál Hry o tróny, Pravú krv alebo Horiaca ker. Ak ste tieto seriály ešte nevideli alebo nemáte HBO, tak siahnite po televízii cez internet Lepšia.TV so 113 programami a videotékou HBO OD, v ktorej nájdete nielen tieto skvelé seriály, ale aj oveľa viac. Hlavne od prvých dielov a všetky série.

5. Za obrazovkou zmizla krabice

Deväťdesiate roky sú významné pre nepriateľov veľkých televíznych debien. Plochú plazmovú obrazovku predstavilo v roku 1992 Fujitsu, technológia LCD sa začala presadzovať až o pár rokov neskôr. Tu už sa začali rysovať televízie, aké máme doma dnes.

6. Boh žehnaj set-top boxu

V roku 1997 bol navrhnutý prvý komerčný set-top box pre príjem digitálnej televízie.

Ilustračné foto. Zdroj: www.lepšia.tv

7. Internet sa šíri ako vírus a prenikol všade aj do televízie

Hranice medzi televíziou a internetom zmizla. Ešte pred pár rokmi sa stávalo, že ste prešvihli obľúbený seriál a museli ste čakať na jeho reprízu alebo diel oželieť. V dnešnej dobe už tento problém neexistuje. Existujú totiž poskytovatelia televíznych služieb, ktorí ponúkajú sledovanie televízie cez internet so všetkými výhodami. O obľúbený program neprídete vďaka funkcii spätného pozretí, ktorá je súčasťou služieb. Faktom je, že na sledovanie televízie vám postačí iba akákoľvek obrazovka a internetové pripojenie. Ďalšou výhodou, ktorú nesmieme zabudnúť je televízny archív. V ňom nájdete všetko, čo sa vysielalo v televízii i mesiac spätne. Všetky filmy, seriály i relácie všetkých staníc. V neposlednom rade je to obrovská ponuka televíznych staníc, väčšinou ponúka cez 100 TV staníc, takže je z čoho vyberať. Zapáči sa vám aj moderné funkcie, ako je pauza, pretáčanie reklám, spúšťanie filmov od začiatku, nahrávanie relácií, ktoré chcete vidieť a iné. Ruku do ohňa by sme dali za televíznu službu Lepšia.TV, ktorá je na trhu bezkonkurenčná a finančne vychádza najlepšie.

Televízia storočia na dosah ruky

Bavíme sa o sledovanie televízie cez internet Lepšia.TV. Verte, že akonáhle vyskúšate takéto sledovanie TV, už nebudete chcieť sledovať inak a ani sa k starému spôsobu vrátiť. Lepšia.TV prestavuje funkcie a vychytávky, o ktorých sa vám ani nesnívalo. Na sledovanie Lepšia.TV môžete využiť mobil, tablet, notebook, chytrou televízii (Smart TV) alebo klasickú TV, ku ktorej si len zaobstaráte Lepšia.TV Box a môžete začať sledovať. Stačí vám iba obrazovka a internetové pripojenie od ľubovoľného operátora. Čo považujeme za veľké plus tak, že sa k ničomu neviaže ani nepodpisuje žiadnu zmluvu. Služba funguje na princípe predplatného - ak si predplatíte, môžete službu využívať, ak nie, tak Vám služba nebude fungovať. Je to úplne jednoduché.

Stále sa pýtate, prečo je Lepšia.TV lepšia? Pretože ponúka 113 TV staníc vrátane prémiových v základnom balíku, čo nikde inde nedostanete. Je to taká rodinná telka, každý tam nájde to svoje. Mamičky nikdy nekončiaci romantické seriály, oteckovia športové podujatia a deti veľa rozprávok, ktoré si môžu prehrávať stále dookola. U Lepšia.TV si relácie môžete pretáčať až 30 dní spätne, a pozor u niektorých staníc dokonca až 100 dní spätne. A to je úplná bomba. Súčasťou služby je aj neobmedzené nahrávanie relácií, to sa vám bude hodiť, najmä ak ste milovníci mnohých filmov a seriálov. Vrchol všetkého sú senzačné funkcie, s ktorými Lepšia.TV exceluje. Ide o stopovanie a pretáčanie relácií, spúšťanie od začiatku, preskakovanie reklám, TV archív ai. Niektoré z vás môže fascinovať aj to, že v tejto službe je zahrnuté viac ako 20 000 rádií z celého sveta.

Ilustračné foto. Zdroj: www.lepšia.tv

Určite stojí za to si túto službu skúsiť na vlastnú kožu. Navyše skúšobný mesiac služby Lepšia.TV vrátane balíčka HBO si môžete vyskúšať úplne nezáväzne, rovnako ako je aj celá služba. Cena je 10 centov na mesiac. Následne je to len 7,39 € mesačne za Lepšia.TV bez HBO. Ak by sa vám balíček HBO zapáčil, môžete ho mať spolu s Lepšia.TV za 15,52 € na mesiac. Služba finančne vychádza veľmi prívetivo, čo sa týka pomeru cena/výkon, je to najlacnejšia cena na trhu. Za necelých 8 eur získate 113 staníc. To ponúka len a len táto služba. A ak už nebudete chcieť sledovať, službu môžete kedykoľvek zrušiť. Pozrite sa na ich web www.lepšia.tv a presvedčte sa sami. Doba ide dopredu a predsa nechcete sledovať TV ako pred sto rokmi.