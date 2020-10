Kvalitu od Tchibo si tak môžete odniesť domov v rámci bežného nákupu do domácnosti v jednej predajni.

Kávičkári vedia, že v Tchibo dostanú vždy zaručene dobrú kávu tej najvyššej akosti. Tí, ktorí si potrpia na kvalitu a aj na zodpovedný prístup k životnému prostrediu, zas oceňujú výrobky tejto značky, pretože sa vyznačujú dobrým pomerom ceny a kvality a navyše väčšina z nich pochádza z udržateľnej produkcie. Veď všetky detské veci sú vyrobené zo 100 % biobavlny, čoraz viac športového oblečenia pochádza z recyklovaných PET fliaš, z odpadu z morí a oceánov či dokonca z kávovej usadeniny! Recyklovaný plast sa používa aj na výrobu pomôcok na upratovanie a drevené výrobky majú pôvod v zodpovednom lesnom hospodárstve. Preto kúpou výrobkov Tchibo podporujete aj starostlivosť o životné prostredie a aj zlepšovanie pracovných a sociálnych podmienok robotníkov.

Predajný kútik Tchibo Nitra Zdroj: Tchibo

Milé radosti s Tchibo v COOP Jednota

Od októbra sa v Nitre, Galante, Prievidzi, Čadci a v Nových Zámkoch môžete tešiť na ešte dostupnejšie výrobky tejto obľúbenej značky. Tchibo totiž prichádza do siete COOP Jednota s konceptom „shop in shop“, teda obchodu v obchode. Vo vybraných supermarketoch nájdete samostatné oddelenia s kávou a s vybranými výrobkami Tchibo z posledných piatich kolekcií. Športové a módne oblečenie a topánky si tak budete môcť priamo prezrieť a ohmatať, na vlastné oči sa presvedčíte o dizajne a vlastnostiach výrobkov do domácnosti, elektroniky či hračiek. Takže si v rámci jedného nákupu k obvyklému mlieku, pečivu, praciemu prášku a toaletným potrebám pridáte do košíka aj niečo milé pre vlastné potešenie. A kde konkrétne nájdete výrazne označené regály Tchibo?

Nitra – Tempo Nitra - OC Max (Chrenovská)

Galanta – COOP Supermarket „Mladosť“ (Hlavná)

Prievidza – COOP Jednota Tempo supermarket (Ľuda Ondrejova)

Čadca - supermarket Tempo (Moyzesova)

Nové Zámky – COOP Jednota Tempo supermarket (Janka Kráľa)

A v blízkej dobe sa môžu tešiť na šesť predajných kútikov aj Košičania a to v reťazci Labaš.

