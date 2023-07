Na Slovensku sa ročne predajú stovky ton fairtradeovej kávy, z toho až 80 % je z Tchibo. Prečo by sme mali uprednostňovať fairtradeovú kávu aj my ako spotrebitelia?

Tchibo je č. 1 na slovenskom trhu s fairtradeovými kávami. Čo to vlastne znamená?

Odpoveď na otázku je veľmi jednoduchá – kupovaním fairtradeových výrobkov podporujeme v rámci systému Fairtrade drobných pestovateľov kávy, kakaa a ďalších komodít.

Čo vlastne Fairtrade znamená?

Nie je to nálepka, ktorá sa dá kúpiť. FAIRTRADE® označuje tovar, vyrobený v súlade s prísnymi štandardmi, ktorými sa musia riadiť všetci zúčastnení, čiže pestovatelia, výrobcovia aj obchodníci. Tieto štandardy zahŕňajú prísne sociálne, environmentálne aj ekonomické kritériá. Ich cieľom je zlepšovať pracovné a životné podmienky pestovateľov v krajinách globálneho Juhu. Dodržiavanie týchto štandardov audituje certifikačná spoločnosť FLOCERT GmBH.



Certifikácia Fairtrade taktiež zaručuje pestovateľom garantovanú výšku minimálnej výkupnej ceny a možnosť využívania fairtradeového príplatku. Ten platí certifikovaný obchodník pestovateľom ešte nad rámec výkupnej ceny. Jeho výška sa líši v závislosti od komodity. Vďaka tomu napríklad za rok 2021 dostali pestovatelia kávy od Tchibo SR fairtradový príplatok vo výške 172-tisíc eur. Tieto peniaze im pomôžu napríklad budovať lepšiu infraštruktúru, investovať do sebarozvoja či zvyšovať efektivitu pestovania kávy, deti vďaka tomu môžu chodiť do školy. V krajinách, kde sa káva pestuje, sa Tchibo angažuje oveľa dôslednejšie a od roku 2009 realizuje program Tchibo Joint Forces®. Jeho hlavným cieľom je pomáhať pestovateľom pri prechode na udržateľné pestovanie kávy, vďaka čomu majú vyššie výnosy a kvalitnejšiu úrodu. Napríklad deti v Tanzánii sa vďaka tomu učia pestovať kávu už v škole. Mimochodom, udržateľným spôsobom je vypestovaná až štvrtina kávy Tchibo.



Pozrite sa, ako rastie trvalo udržateľná káva!

Vďaka projektu Tchibo Joint Forces v Guatemale môžu chodiť deti pestovateľov kávy do školy Zdroj: Tchibo

Podporme pestovateľov, aby sme mohli piť kvalitnú kávu

U nás sú najrozšírenejšími fairtrade komoditami káva, kakao, banány, čaj, ryža. Málokto však vie, že udržateľným spôsobom sa pestuje aj bavlna a Tchibo má z biobavlny až 99 % svojich textilných výrobkov.



Ale vráťme sa späť ku káve. Možno si poviete – načo podporovať pestovateľov kdesi ďaleko, veď doma máme dosť vlastných, ktorí to potrebujú. Pestovatelia kávy potrebujú našu podporu jednoducho preto, aby sme mohli piť naozaj kvalitnú kávu a aby sme v budúcnosti nejakú kávu vôbec mali. Pretože pokiaľ sa nezmení spôsob pestovania a nenájdu sa riešenia na súčasnú klimatickú krízu, kávy bude čím ďalej, tým menej.

Ilustračné foto Zdroj: Tchibo

Netreba robiť nič viac, než si pri jej výbere pozrieť, či je označená certifikátom Fairtrade, alebo aj iným celosvetovo uznávaným certifikátom. Kávu si predsa kupujeme tak či tak. A keď už pôjdete do Tchibo, vezmite si so sebou svoj vlastný hrnček na chutnú kávičku a vlastnú dózu na mletú alebo zrnkovú kávu, pomôžete prírode a naviac na oboje dostanete zľavu. Aj takto jednoducho sa dá spoločne s Tchibo prispievať k udržateľnému pestovaniu kávy.