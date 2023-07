Leto patrí k najobľúbenejšej časti roka. Tešíme sa na oddych na dovolenke a o to viac sa chceme vystríhať nepríjemným zdravotným problémom.

Tradičné jedlá krajín, zmrzlina a bohatý all inclusive – to všetko býva počas letnej dovolenky súčasťou našich jedálničkov. Navyše, k stolu si sadáme možno aj o trochu častejšie ako zvyčajne. Výsledkom dovolenkového prejedania môže byť väčší pocit plnosti či plynatosť, a to aj v prípade, že sa snažíme voliť zdravšie alternatívy jedál. Nadúvanie nás jednoducho vie potrápiť, a preto vám poradíme, čo robiť, aby sme aj počas letnej dovolenky mali bezproblémové trávenie:

Praktizujte vedomé jedenie: Urobte si čas na vychutnanie jedla a pred prehltnutím ho dôkladne požuvajte. To vám môže pomôcť vyhnúť sa prejedaniu a zlepšiť trávenie.

Dávajte si pozor na veľkosť porcií: Na dovolenke sa môže stať, že to preženiete, no snažte sa dávať pozor na veľkosť porcií. Zvážte použitie menšieho taniera alebo misky.

Zostaňte hydratovaní: Pitie veľkého množstva vody môže pomôcť pri trávení a predchádzať zápche. Snažte sa vypiť aspoň osem pohárov vody denne.

Vynechajte alkohol a kofeín: Alkohol a kofeín môžu dráždiť sliznicu tráviaceho systému a zhoršiť tráviace problémy. Skúste počas veľkonočných osláv obmedziť konzumáciu týchto látok.

Vyberajte si potraviny s vysokým obsahom vlákniny: Konzumácia veľkého množstva potravín s vysokým obsahom vlákniny, ako je ovocie, zelenina a celozrnné výrobky, môže pomôcť podporiť pravidelné vyprázdňovanie a zabrániť zápche.

Vyhýbajte sa mastným alebo vyprážaným jedlám: Potraviny s vysokým obsahom tuku môžu byť ťažko stráviteľné a môžu viesť k pocitom plnosti, nepohodlia a poruchám trávenia.

Vyhnite sa jedeniu tesne pred spaním: Jedenie ťažkého jedla tesne pred spaním môže zhoršiť reflux kyseliny a narušiť spánok. Snažte sa dojesť aspoň dve-tri hodiny predtým, ako plánujete ísť spať.

Pohybujte sa: Fyzická aktivita môže pomôcť podporiť trávenie a zabrániť zápche. Zvážte prechádzku po jedle alebo ľahké cvičenie počas dňa.

Zvládnite stres: Stres môže mať negatívny vplyv na trávenie, preto sa snažte stresu počas dovolenkového obdobia vyhýbať.

