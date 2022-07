Namiesto mäsa náhradné bielkoviny či múka, tradičné receptúry vymenia skrátený technologický proces a následne prifarbovanie, a ako náhrada tresky sleď. Aj tak by mohli vyzerať produkty výrobcov TAURIS GROUP, ak by ustúpili sieti Kaufland, ktorej cieľom je držať nízke ceny výrobkov na úkor ich kvality. Pre tradičných slovenských výrobcov Tauris a RYBA Košice je však dôvera spotrebiteľa ku kvalite a overeným receptúram na prvom mieste, preto svoje produkty sťahujú z regálov tohto reťazca a presúvajú ich na lepšie adresy a s garantovanou kvalitou.

Tlak nemeckého reťazca na ceny produktov prinútili výrobcov spadajúcich pod TAURIS GROUP k dôležitému rozhodnutiu - stiahnuť svoje výrobky značiek Tauris, Zipser, RYBA Košice či Piknik z pultov siete Kaufland.

„Cenová politika Kauflandu nás prinútila urobiť tento krok. Aktívne sa sústreďujeme primárne na kvalitu našich produktov s vyššou pridanou hodnotou, čo sa odzrkadľuje v dôvere našich zákazníkov v prémiové a zdravé výrobky s nezameniteľnou chuťou. Od tohto prístupu nechceme ustúpiť,“ vysvetľuje generálny riaditeľ TAURIS GROUP Richard Duda s tým, že cieľom TAURIS GROUP nie je predaný objem v diskutabilnej kvalite, ale spokojný zákazník. „Naším skutočným zákazníkom nie je Kaufland, ale kupujúci, ktorý si na konci dňa pochutí na našich párkoch, salámach, klobásach či retro treske a s dôverou sa opakovane rozhodne pre naše výrobky. To je ten skutočný zákazník. A to by mali pochopiť aj v reťazci Kaufland,“ dodáva.

Znižovanie ceny spôsobuje úmyselný zásah do kvality a receptúry

Duda zdôrazňuje, že výrobcovia ceny nezdvíhajú účelovo, ale odrážajú aktuálne dianie vo svete a na trhu. „Do cenotvorby primárne vstupuje a priamo ju ovplyvňuje faktor enormného zdražovania poľnohospodárskych komodít, korenín, oleja, čriev či pomocného a obalového materiálu, ktoré sú potrebné pre našu výrobu a samozrejme aj nákup energií a palív, ktorých ceny pre neistotu spôsobenú vojnou dosahujú rekordné úrovne,“ vysvetľuje Richard Duda.

Napríklad ceny energií a ich aktuálne sadzby sú o 300 % vyššie oproti roku 2021. Na vzostupe sú tak isto ceny rybnej suroviny. Cena za filety z aljašskej tresky vzrástla o 50 %, na čo majú vplyv sankcie voči Rusku či odmietanie výrobcov nakupovať lacnejšie tresky z Číny. Ich výhodná cena totiž má svoju daň. Ryby sú niekoľkokrát zamrazované a výsledkom tamojšej legislatívy je, že k spotrebiteľovi sa môže dostať ryba, ktorá strávila aj štyri roky v mraziacom boxe.

Pre dodržiavanie prémiovosti a výrobných procesov je pre výrobcov reakcia na vývoj trhu veľmi dôležitá. „Ak chceme zvládnuť a ekonomicky prežiť rok 2022 aj s garantovanou kvalitou našich výrobkov a zaslúženým ohodnotením namáhavej práce našich zamestnancov, zvýšené náklady si musíme rozdeliť v celom reťazci, počnúc dodávateľom, cez výrobcu, obchodníka až po konečného spotrebiteľa. Ten, kto dokáže znižovať ceny, to nemôže robiť bez toho, aby nezasahoval do overených receptúr a úmyselne tak neznižoval kvalitu a čerstvosť svojich výrobkov – iba, ak by chcel dobrovoľne spáchať ekonomickú samovraždu,“ dodáva Duda.

Produkty sa sťahujú na lepšie adresy

Výrobky Tauris či RYBA Košice sa držia tradičných receptúr a schválených československých noriem. Kvalita týchto výrobkov je každoročne potvrdená mnohými oceneniami - získali Čestné uznania Ministerstva pôdohospodárstva SR, Zlaté kosáky či medaily Slovak Gold. Takisto sa môžu pýšiť oceneniami Danubius Gastro, Najdôveryhodnejšia značka či Voľba spotrebiteľa a nesú aj značku kvality SK, ktorá je zárukou, že si zákazník kupuje kvalitné slovenské produkty, ktoré spĺňajú všetky kritériá podľa zásad značky za dodržania národnej a európskej legislatívy.

Rozhodnutie TAURIS GROUP odísť z regálov reťazca Kaufland je tak zárukou, že kvalita a receptúra, pre ktoré sú produkty oceňované, zostane nezmenená. Výrobky ako Nitran 77, Zipser šunka či párky, rovnako ako rybie špeciality ako retro Treskoslovenská treska či lahôdkové šaláty Piknik, sa tak sťahujú na lepšie adresy. Spotrebitelia ich kúpia v sieťach Coop, CBA, Fresh, Billa, Tesco a v Tauris Mäsiarstvach u Býka.