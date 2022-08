Pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu, prevzal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva TAURIS, a.s. Richard Duda v Rimavskej Sobote ocenenie Priateľ Rómov. Ocenenie udeľuje občianske združenie Opre Roma ľuďom, ktorí nepochádzajú z rómskej komunity, ale svojimi činmi napomáhajú búrať bariéry a predsudky, s ktorými sa rómska komunita stretáva aj v 21. storočí.

„Rasizmus a antisemitizmus sú v našej spoločnosti stále prítomné. Fyzické a verbálne útoky sú na dennom poriadku. Často sa pýtam, kam smeruje 21. storočie a prečo zabúdame na strašné udalosti z minulosti. Čo by ľudstvo potrebovalo, aby prestalo nenávidieť kvôli národnosti, náboženstvu, kultúre alebo jazyku? Minulosť je plná nespočetných hriechov, vojen a rasizmus a antisemitizmus by v ľudstve nemal žiť a ľudia by mali pošliapať jeho činy či myšlienky," uviedol v príhovore Csaba Horváth, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Opre Roma.

Ilustračné foto Zdroj: ECO – INVESTMENT

Ako povedal Richard Duda, rómsky holokaust často býva označovaný ako utajená genocída, pretože o ňom aj po dlhých rokoch nemáme dostatok informácií. "Tragédia Rómov nesmie ostať zabudnutou, odloženou a zamlčanou kapitolou v našich dejinách. Preto je dôležité, aby si obce, mestá a slušní ľudia pripomínali rómske obete nacizmu. Musíme si množstvo obetí neustále pripomínať, pretože sa už strácajú živé svedectvá tých, ktorí Porajmos (rómsky holokaust) na vlastnej koži prežili," povedal.

TAURIS, a.s. je súčasťou česko-slovenského holdingu ECO – INVESTMENT a.s. vedeného priemyselníkom Milanom Fiľom. Sociálna pomoc je súčasťou firemnej kultúry holdingu už takmer 30 rokov. „Za tie roky už máme vytvorený systém pomoci tak, aby naša pomoc bola naozaj adresná a efektívna. Všetky naše podniky, ktoré máme v rozličných kútoch Slovenska a Európy, sú v úzkom kontakte s miestnymi komunitami. Aj keď je v jednotlivých príbehoch veľa emócií, pomáhať treba s rozumom,“ vysvetlil prezident ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.