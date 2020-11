Zvládla veľký psychický tlak, nevzdala sa a aj vďaka veľkej obetavosti rodičov vybojovala úspešný boj so športovou byrokraciou. Za pravdu jej pred časom dal aj Športový arbitrážny súd vo švajčiarskom Lausanne. Dnes Reichová sníva o účasti na olympijských hrách.

Viktória Reichová patrí k najtalentovanejším slovenským akvabelám. V bazéne je sympatická osemnásťročná reprezentantka ako doma, keďže sa umeleckému plávaniu, čo je nový názov synchronizovaného plávania, venuje od svojich štyroch rokov. Od roku 2016 plávala nielen v bazéne, ale aj v bahne športovej byrokracie a nefunkčných vzťahov v rámci Slovenskej plaveckej federácie. O svojom nevšednom, smutnom, nepríjemnom a najmä zarážajúcom príbehu z prostredia slovenského športu rozprávala v podcaste Slovenského olympijského a športového výboru s názvom „Olympijský podcast“.

Keď mala Reichová 15 rokov, dostala sa do konfliktu s maďarským reprezentačným trénerom Gáborom Szauderom. Vraj trénovala viac, ako by mala. Bez jasných dôkazov a dôvodov ju vyradili z tímovej reprezentačnej zostavy, po komunikácii jej rodičov so zväzom jej dokonca odobrali štatút reprezentantky.Bývalý reprezentačný tréner Gábor Szauder momentálne čelí v Kanade obvineniam zo šikanovania, obťažovania či zastrašovania. Štvorica kanadských akvabel mala podľa kanadských médií vyšetrovateľom odhaliť desivé metódy, ktorými ich nútil zo seba vydať maximum. Medzičasom sa už objavili informácie aj v slovenských médiách, že sa podobné veci diali aj na Slovensku. Pre Maďarove tréningové metódy skončilo niekoľko akvabiel kariéru. Napriek podnetom, ktoré prichádzali, zodpovední funkcionári Slovenskej plaveckej federácie nekonali.

„Ja som od neho zažila šikanu tak, že ma obvinil z niečoho, čo som neurobila a prezentoval to na Rade SPF. Dokonca dal návrh na okamžité pozastavenie možnosti reprezentovať Slovensko. Dosiahol, že sa voči mne ako pätnásťročnej začalo disciplinárne konanie. Hovoril o mne veci, ktoré sa nestali. Nemohol o nich nič vedieť, veď ma priamo netrénoval. So mnou nikto v tom čase nekomunikoval, nemohla som sa brániť a všetci uverili podaniu jeho a jeho manželky Nory Szauderovej, ktorá je tiež v Rade SPF. Prečo som bola pre nich nepohodlná, vedia len oni dvaja. Ovplyvňovali ostatných a to sa im aj podarilo. Chválabohu, že mám dobrý vzťah s rodičmi, ktorí ma podržali. Bolo to však z psychickej stránky extrémne náročné obdobie. Neraz mi preblesli hlavou myšlienky, že s plávaním skončím,“ priznala Reichová „v podcaste s názvom Olympijský podcast“.

Nielen vo svete, ale aj na Slovensku sa čoraz hlasnejšie a priamejšie hovorí o rôznych formách diskriminácie, obťažovania alebo zneužívania, nevynímajúc ani svet športu. Slovenskému olympijskému a športovému výboru ako strešnej organizácii športu táto téma nie je ani zďaleka ľahostajná. SOŠV maximálne odsudzuje akékoľvek takéto konanie a nezakrýva si pred ním oči. SOŠV záleží na tom, aby slovenskí športovci napredovali a športovali v bezpečí. Za týmto účelom na svojom webe www.olympic.sk vytvoril formulár pre podanie oznámenia o diskriminácii, obťažovaní, šikanovaní, zneužívaní alebo inej forme porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Zároveň vyvinul iniciatívu Šport v bezpečí.

