Pravidlá cestnej premávky by mal poznať každý z jej účastníkov. Okrem iného hovoria aj o preprave tovaru, materiálu, proste o preprave všetkého možného. Rozumní ľudia použíjú na väčší náklad prívesný vozík alebo si ho dajú uložiť na každom rohu , na ešte väčší ešte väčší náklad ešte väčší vozík a na naozaj veľký náklad si objednajú dopravu .

Tá strecha to udrží, neboj!

Načo sa trápiť s vozíkom? Hodím si to na paletu, nech mi to neoškrie lak a keby to náhodou niekde strechu prevalilo, tak to vyklepem.

„Je to dobré auto, má už čosi za sebou.“ Zdroj: FB Fušeřinavšehodruhu

Ale ako vidno, ide to aj bez palety a dokonca aj po teréne.

„To dám. Hlavne pomaly a opatrne.“ Zdroj: FB Fušeřinavšehodruhu

Hodím to na vozík, v pohode!

Na rozdiel od predchádzajúceho fušera tento vodič vozík mal. Akurát nedával pozor na fyzike a tak ho čakalo nepríjemné prekvapenie.

„Zastav, voľačo do nás vrazilo!“ Zdroj: FB Fušeřinavšehodruhu

Toto nie je woodoo rituál od bývalej frajerky

Odviezť dlhý náklad môže byť naozaj problém. Ale nie pre tých, ktorí sa vedia vynájsť. Vyzerá to síce ako woodoo rituál ohrdnutej expriateľky, ktorá sa vyšantila na aute, o nejakej bezpečnosti nemôže byť ani reči, ale problém je vyriešený, no nie?

„Som ti povedal, že tie rúry si priveziem sám!“ Zdroj: FB Fušeřinavšehodruhu

A ďalší „prepichnutý“. Len nech nejde okolo nejaký cyklista, lebo taký ťukanec by nemusel dobre dopadnúť.

„Veď s tým nejdem ďaleko.“ Zdroj: FB Fušeřinavšehodruhu

Prívesný vozík mám? Mám!

Nuž, nie je prívesný vozík ako prívesný vozík a keď auto nemá ani ťažné, treba si nejako vedieť poradiť. Tento fušer vie, ako na to!

„Ano, mám prívesný vozík, môžeme nakladať.“ Zdroj: FB Fušeřinavšehodruhu

Len sa dobre drž, moja, pôjdem pomaly!

„A nemohol si si to dať priviezť cez Dopravu Premium v Planeo?“ „Tichúčko držkaj, moja, a nedržkuj!“ Zdroj: FB Fušeřinavšehodruhu