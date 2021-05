O jej skúsenostiach svedčí aj nedávna účasť vo finále prestížnej súťaže SOWA (Social awards Slovakia), kde v kategórii fashion and beauty ako jedna z troch finalistov obhájila svoje kvality. Na základe dlhoročných skúseností stylistky a módnej redaktorky vlastnými silami a tvrdou prácou vybudovala viac než 60 tisícovú základňu sledovateľov na Instagrame. Svojimi praktickými radami, módnymi vychytávkami a originálnym „kapsulovým šatníkom“ inšpiruje mnoho žien.

Je živým dôkazom toho, že vplyv na sociálnych sieťach sa nezískava len kontroverznosťou a vulgárnosťou.

Ilustračné foto Zdroj: Foto: Peter Stas, archív Mirka Dobiš a Hubert

Hodnotný „INFLUENCE“ nie je len o vzhľade, je najmä o množstve práce a veľkej zodpovednosti. Ako nestratiť hlavu v zradných vodách internetu? To na exkluzívnom školení v spolupráci s odborníkmi z PR a digital Mirka naučila finalistky tohtoročnej prestížnej súťaže krásy – MISS Slovensko.

Sny si treba plniť a mne sa včera splnil ďalší sen. Už pred 20-timi rokmi som chcela byť na @missslovensko, splnilo sa mi to až včera a síce som nesúťažila, ale školila finalistky o sociálnych sieťach a práci s nimi a to sa tiež ráta, no nie?

Patronát nad školením prebral skúsený, dlhoročný partner súťaže MISS, sekt Hubert. Spojenie skúsenej influencerky, prestížnej súťaže Miss Slovensko a legendárnej značky Hubert je tým pádom viac, než logické - elegancia, štýl, kvalita, tvrdá práca a skúsenosti, ktorých výsledkom je slovenský unikát!

Na školení @fashionspy zažiarila nie len vedomosťami a prezentačnými schopnosťami, ale aj vizážou, ktorou by podľa komentárov jej followerov na Instagrame dokonale zapadla do finálovej dvanástky. „Krásny zážitok to bol. A zistila som, že vlastne to môžu byť moje dcéry všetko,“ dodala vtipne Mirka.

Síce sa jej sen splnil až s odstupom času, no presne toto sú tie momenty, ktoré nevyšumia. Na budúce úspechy a na plnenie snov si s pohárikom prémiového sektu Hubert L‘ Original Brut Mirka štrngla s finalistkami MISS a elegantne zapózovala vo finálovej dvanástke.

A to, ako sa samotné finalistky Miss Slovensko 2021 zhostili úlohy influenceriek môžete už čoskoro posúdiť i vy, sledujte na facebooku @hubertsekt a zahlasujte za niektorú z finalistiek a jej „L’Originálny zážitok, ktorý nikdy nevyšumí“.

Okamihy, ktoré nikdy nevyšumia!

Harmónia krásy, elegancie, štýlu a lahodnej chuti sektu. Také je spojenie Miss Slovensko 2021 a oficiálnym sektom súťaže Hubert L´Original ! Kvalitný sekt netvorí len charakteristická vôňa, chuť a perlenie. Naozajstné hviezdy medzi sektmi spoznáte aj vďaka oceneniam z prestížnych súťaží a salónov. Hubert L´Original Brut ich má na svojom konte naozaj veľa. A oprávnene. Jeho decentná biskvitová vôňa a jemná chuť z neho robia cenný a vzácny sekt, ktorý je mimoriadne vhodným darčekom. Mnohí vravia, že jeho chuť pripomína rodné Francúzsko.