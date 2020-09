Ak sa naučíme s peniazmi hospodáriť, rozhodujeme sa slobodnejšie a správame sa zodpovednejšie vo vzťahu k najbližším. Vďaka týmto radám budete mať svoj život zaručene pod kontrolou.

Vyjasnite si vzťah k peniazom

Aby peniaze vzťahom slúžili, je dobré poznať očakávania – tak svoje, ako aj blízkych. Príčinou častých konfliktov a nesúladu totiž nie sú ani tak peniaze samotné, ako skôr obavy alebo nedostatok dôvery voči tým, s ktorými spolufinancovanie zdieľate.

Plánujte a plňte záväzky

Bez ohľadu na to, aký máte príjem, dokážete svoje financie dobre manažovať. Pre prehľad si potrebujete vytvoriť rozpočet nevyhnutných potrieb, kam patria všetky náklady a výdavky nutné k prežitiu a rozpočet želaní, kde zahrniete svoje túžby a priania. Potrebujete mať tiež pripravené “pohotovostné financie” na nepredvídateľné situácie, ale aj na tie príjemné, ako sú zábava a obdarúvanie.

Eliminujte zbytočný stres

Pre mentálne zdravie, spokojný a harmonický život potrebujete vyhľadávať spoľahlivosť a stabilitu. Nie vždy máte žičlivé okolnosti, napriek tomu viete myslieť na možné riešenia. Keď ste vyčerpaný a frustrovaný, môžete osloviť odborníka, ktorý vás cez krízový stav prevedie. Takisto sa dokážete naučiť, ako zvládať záťaž a dostať tlak von z tela.

Vytvárajte energiu na to, čo chcete

Každý z nás má potreby, ktoré nie sú nevyhnutné na prežitie, ale prispievajú k našej dlhodobej spokojnosti a rozvíjaniu osobnostného potenciálu. Pre radosť zo života potrebujete mať prísun energie, no zároveň je nutné sledovať, či robíte pravidelne to, čo ste si stanovili. Vášmu snaženiu to dodá zmysel, pretože viete, kam máte namierené a prečo.

Spolu nastavíme váš vlastný Osobný finančný plán - zadarmo!

Rovnako ako pri akejkoľvek inej činnosti je dobré mať plán. Ideálne taký, s ktorým vám pomôže odborník, ktorému dôverujete. Vo VÚB banke máme teraz pre vás jedinečný finančný nástroj Osobný finančný plán, ktorý dokáže dostať vaše financie pod kontrolu a vám prinesie viac pohody a istoty. Skvelou správou je, že ho získate zadarmo.

Ako na dobrý Osobný finančný plán od VÚB banky?

1. Dohodnite si stretnutie v ktorejkoľvek pobočke alebo na našej zákazníckej linke.

2. Spíšte si všetky finančné produkty, ktoré aktuálne máte.

3. Prineste so sebou na stretnutie vaše poistné zmluvy, aby sme vám pomohli skontrolovať, či máte poistenie správne nastavené.

4. Po necelej hodinke odídete z VÚB s plánom šitým na mieru a jasnejšou predstavou o vašich financiách.