Bývalý hráč kanadsko–americkej NHL si obliekol dres s modro–červeným logom 53 elektropredajní tesne pred začiatkom Majstrovstiev sveta v hokeji. „Je to skôr náhoda, než zámer. Borisa sme zavolali na náš ľad a časovo to vyšlo práve pred hokejovými Majstrovstvami. Bola by to zahodenie tutovky, keby sme prvú kampaň neladili hokejovo,“ ponúka pohľad „do šatne“ nový marketingový riaditeľ spoločnosti Martin Siblík. „Nejedná sa o jednorazovú spoluprácu, určite budeme hrať v predĺžení, viac však neprezradím, bol by to gól do vlastnej bránky,“ kľučkuje Siblík.

Prihrávku na spoluprácu spracoval Boris Valábik bez váhania: „PLANEO mi je sympatické už roky. Pre mňa je totiž okrem tovaru dôležitý aj prístup k zákazníkovi, s ktorým som tu bol vždy spokojný a aj to je dôvod, prečo nakupujem práve v tejto sieti,“ ozrejmil bývalý obranca obliekanie dresu PLANEO Elektro.

Jasná stratégia: Priamy ťah na výhry

Pre svojich fanúšikov pripravilo PLANEO Elektro na najbližšie dni jasnú výhernú stratégiu: „Pri nákupe v PLANEO Elektro a v e-shope planeo.sk od 24. mája do 6. júna vrátane môžete každý deň vyhrať 100-percentné vrátenie ceny nákupu. Okrem toho majú naši fanúšikovia na Facebooku šancu skórovať aj pri tipovaní výsledkov hokejových zápasov nášho mužstva a za správny tip získať hodnotnú cenu,“ komentuje Martin Siblík.

A čo všetko trafil Boris Valábik v predajni PLANEO Elektro? Pozrite si video!