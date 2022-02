Kde niet vína, tam niet lásky. Tak hovoril už v staroveku aténsky dramatik Euripídes. Láska a víno sa spájajú dodnes. O to viac na Valentína. Sviatok zamilovaných sa nezadržateľne blíži. Ak patríte medzi tých, ktorí ho radi oslávia v romantickej atmosfére vo dvojici, určite sa bez dobrého vína nezaobídete.

Neviete, aký druh tohto lahodného nápoja zvoliť? Inšpirujte sa radami someliérky Dominiky z vinujeme.sk.

Existujú snáď len dve skupiny ľudí. Tí, ktorí sa nevedia Valentína dočkať. Alebo tí, ktorí nevidia dôvod, prečo by práve 14. február mal byť tým dňom D v kalendári. I keď hovoríme prevažne o ženskej populácii a muži sa snažia byť gentlemanmi, aby partnerkám nepokazili radosť z tohto dňa. Pravdou je, že sviatok zamilovaných sa spája s romantickou večerou pri sviečkach a pri fľaši dobrého vína. Ak sa ako pár rozhodnete ísť na takúto večeru do reštaurácie, výber vína by mal byť mužskou parketou.

„Väčšinou sa výber vína necháva na mužovi. Samozrejme, zlatá stredná cesta je, ak sa pár dohodne na tom, čo majú radi obaja. V tento deň sú veľmi obľúbené bublinky, najmä u žien je to Prosecco prípadne Champagne,“ približuje someliérka z vinujeme.sk.

Ilustračné foto Zdroj: Vinujeme.sk

Mnoho reštaurácii má k tejto príležitosti vytvorené i špeciálne menu a k nemu doladené i vhodné druhy vína. „Aj ja som sa snažila v tomto prípade ladiť vína podľa obľúbenosti. Najmä biele aromatické vína ako je Sauvignon blanc alebo ružové vína so zvyškovým cukrom ako napríklad Cabernet Franc rosé Fresh z vinárstva Tajna Vineyards & Winery,“ radí someliérka Dominika. Zároveň dodáva, že je dôležité, aby muž vedel, čo jeho partnerka obľubuje a vydal sa tým smerom. Avšak, netreba sa báť, v každom dobrom podniku sa personál snaží pomôcť a poradiť, takže niekedy treba dať na ich rady a určite to nebude krok vedľa.

Žiadneho prehrešku sa nedopustíte ani v prípade, ak si každý z dvojice objedná pohár svojho obľúbeného vína. Someliérka z vlastných skúseností vie, že často si dáma objedná jej obľúbené Prosecco alebo zvolila biele svieže ľahšie víno a pán sa rozhodol pre červené víno.

Dominika Kupcová, someliérka z vinujeme.sk Zdroj: Vinujeme.sk

Prečo zvoliť víno na Valentína má okrem toho, že výnimočne chutí i druhý veľký dôvod. Je považované za afrodiziakum. „Víno ako nápoj „milencov” s úspechom prežilo stredovek a prenieslo sa to až do našej doby. Pri víne je zaručené, že obsahuje látky, ktoré sú prospešné pre človeka a majú pozitívny vplyv aj na milostný život. Víno obsahuje etylalkohol, ktorý nás v malom množstve zbavuje stresu, úzkosti, nervozity a skutočne stimuluje aj sexuálnu aktivitu. Pôsobí ako faktor odstraňujúci spoločenské zábrany a obnoví uvoľnenie. K vínu patrí atmosfera romantiky a sviečok a nenechá chladného nikoho,” opisuje špičková odborníčka na víno z vinujeme.sk. Podľa nej si treba dať pozor na množstvo, aby ste si večer užili aj neskôr po večeri.

Ilustračné foto Zdroj: Vinujeme.sk

Ak vás viac láka pripraviť si večeru vlastnoručne doma, internetový obchod vinujeme.sk je miestom, kde nájdete vynikajúce druhy vína vhodné aj k tejto príležitosti. „Ste milovníkmi suchých a sviežich vín? Určite siahnite po Rulandskom bielom od vinárstva Skovajsa. Ďalej vás zaujme Sauvignon blanc Südsteiermark od Sattlerhof, Mília z vinástva Chateau Rúbaň, ktorú vínomilci milujú najmä skrz zvyškového cukru,“ odporúča someliérka. Z červených je skvelou voľbou Le difese od Tenuta san Guido, Promis z vinárstva Ca´marcanda – Gaja alebo Primitivo di Salento od Masseria Capoforte.

Nezabúdajte, že víno je v prvom rade vec osobnej preferencie, a tak vyberajte podľa toho, čo máte najradšej. Keď budete mať víno v rukách, potom si ho vychutnajte v tej najlepšej spoločnosti. Aby mohlo umocniť emócie, ktoré k sebe cítite. Veď Valentín je o tom, o láske. E-shop vinujeme.sk vás svojou vyberanou ponukou poteší nielen vo februári.