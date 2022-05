Po prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu sa v Inchebe znova konali obľúbené veľtrhy cestovného ruchu a gastronómie ITF Slovakiatour a Danubius Gastro spoločne s tradičným Autosalonom, ktorý sa predtým naposledy konal v roku 2019. Od 28. apríla do 1. mája si ich pozrelo spolu 75 202 návštevníkov, čo je pre pandémiou poznačené segmenty vrátane výstavníctva pozitívnym signálom.

Veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour predstavil prostredníctvom zastúpenia krajín, regiónov, organizácií cestovného ruchu, cestovných kancelárií aj samostatných subjektov pôsobiacich v turizme zaujímavé tipy na cestovanie, relax a trávenie dovolenky – a to nielen v zahraničí, ale do veľkej miery práve na Slovensku. Veľtrh mal v tomto roku dvoch partnerov – národnú organizáciu pre podporu a propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL, a Košický samosprávny kraj v spolupráci s Košice Región Turizmus. Obaja partneri sa návštevníkom zároveň predstavili v samostatných expozíciách s množstvom zaujímavostí.

Veľtrh gastronómie Danubius Gastro do Incheby priniesol gastronomické novinky, potraviny, víno a kávu, atraktívne kulinárske predstavenia so špičkovými kuchármi a vybavenie pre segment gastronómie. V Kávovom mestečku, ktoré bolo súčasťou veľtrhu, sa návštevníci mohli dozvedieť viac o správnej príprave rôznych druhov káv a pozrieť si zaujímavé baristické súťaže. Počas prvého dňa veľtrhu boli zároveň odovzdané ceny a diplomy Danubius Gastro najlepším výrobkom prihláseným do súťaže.

Autosalon v tomto roku privítal návštevníkov v pozmenenom koncepte, ktorý súvisí s náročnou situáciou v automobilovom priemysle a aktuálnou politickou situáciou vo svete. Automobily a ďalšie prostriedky mobility boli prezentované nielen ako produkt, ale aj ako služba (carsharing, prenájom a podobne). Na návštevníkov okrem iného čakalo viac ako 15 slovenských výstavných premiér, sekcia karavanov a obytných automobilov a zóna tzv. youngtimerov. Nechýbali predvádzacie jazdy, konferencia o vodíkových technológiách a workshopy o investovaní do automobilov. Hlavným mediálnym partnerom Autosalonu boli RTVS – Rádio Slovensko a dopravné spravodajstvo Zelená vlna, ktoré sa predstavilo v samostatnej expozícii.