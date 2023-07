Koľko hodín trávite pozeraním na displej smartfónu? Napovieme vám: v priemere ide o 40% bdelého času. Tým si však môžeme zhoršiť zrak, spôsobiť problémy so spánkom a rýchlejším starnutím. Vinníkom je škodlivé modré svetlo z obrazoviek, pred ktorým nás chránia len niektoré prémiové smartfóny. V dostupnej strednej triede priniesol túto vymoženosť až nový HONOR 90.

Vo svete bez elektroniky by na nás modré svetlo pôsobilo iba zo slnečného žiarenia. S blížiacim sa večerom, úroveň modrého svetla klesá a v ľudskom tele sa začína vyplavovať hormón spánku melatonín. Vďaka nemu nás čaká kvalitný spánok, organizmus sa pripraví na nový deň a s východom slnka sa vracia aj prirodzené modré svetlo.



Počítače a smartfóny ale zmenili prírode plány. Modré svetlo z elektroniky nám žiari do očí aj dlho po západe slnka, produkcia spánkového hormónu je nižšia a v tele sa môžu prejaviť rôzne negatívne zmeny. Od unavenejších očí, cez problémy so spánkom, až po problémy s krvným tlakom, srdcovým tepom alebo s celkovou únavou.

Preto sa výrobcovia smartfónov začali zameriavať na vývoj funkcií, ktoré by naše oči pred negatívnymi vplyvmi displejov ochránili. Niektoré prémiové smartfóny síce sú k zraku šetrnejšie, finančne dostupnejším smartfónom však tieto funkcie chýbajú. Prelom priniesol až nový HONOR 90, ktorý vďaka svojej cene patrí medzi smartfóny strednej triedy, výbavou ale siaha skôr do prémiovej kategórie.



Na funkcie vlajkového smartfónu HONOR Magic5 Pro sa zameral profesor neurovedy Glen Jeffery z University College London, pričom rovnakú výbavu na ochranu zraku prináša aj nový, finančne dostupnejší HONOR 90.



Dynamické stmievanie displeja



Jednou zo špičkových funkcií smartfónu HONOR 90 zameraných na pohodlie očí je dynamické stmievanie displeja. Funguje v harmónii s prirodzeným slnečným svetlom a prispôsobuje intenzitu modrého svetla z obrazovky. To potvrdil aj profesor Jeffery, ktorý dospel k jasnému záveru: táto funkcia pomáha zmierniť únavu očí o 18 % po 45 minútach používania. Jefferyho zistenie navyše naznačuje, že funkcia môže mať dobrý vplyv aj na krvný tlak, srdcový tep a metabolizmus.

Cirkadiánny nočný režim displeja



Cirkadiánny rytmus nášho tela funguje ako vnútorné hodiny, ktoré určujú, kedy máme spať a kedy bdieť. Funkcia Circadian Night Display v telefónoch HONOR 90 a HONOR Magic5 Pro upravuje jas obrazovky tak, aby zodpovedal nášmu biorytmu, a redukuje modré svetlo o takmer 40 %. Laboratórne testy navyše potvrdili, že produkcia melatonínu sa počas 3 hodín môže vďaka tejto funkcii zvýšiť až o 20 %, čo má veľký vplyv na náš spánok. Oba modely značky HONOR dostali za túto funkciu prestížnu certifikáciu TÜV Rheinland.



Displej bez nebezpečného blikania



Displeje môžu pri bežnom pohľade zdanlivo svietiť bez prerušenia, v skutočnosti ale väčšina z nich bliká, a to tak rýchlo, že nie sme schopní blikanie očami zachytiť. Blikanie patrí k ďalším škodlivým stránkam displeja, pretože môže unavovať naše oči. Displej HONOR 90 si aj na tento problém posvietil a nebezpečné blikanie odstránil.



Obraz displeja HONOR 90 tak pôsobí živo, úplne ostro a zároveň prináša našim očiam pohodlie, bez zbytočnej únavy aj pri nízkom jase. A ešte dobrá správa na záver: dynamické stmievanie, cirkadiánny nočný displej a certifikáciu TÜV Rheinland za zníženie modrého svetla a vyššiu ochranu očí ponúka aj ešte dostupnejší HONOR 90 Lite. Smartfón ohľaduplný k očiam a celkovému zdraviu si preto môžete vybrať presne podľa svojich predstáv a možností.

Vyberte si ten svoj



