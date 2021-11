Keď sa svet zastavil, projekt sa rozbehol

Počas pandémie sa život tak trochu zastavil, v Matúšovom prípade to však bolo skôr naopak. „Nechcel som len tak sedieť a sledovať filmy. Preto som začal zisťovať, čo by som mohol robiť a aké mám možnosti,“ rozpráva svoj príbeh Matúš Rus.

Jeho otec v tom čase už e-shop MasimSport.sk rozbiehal, no popri mnohých ďalších povinnostiach naň nemal dostatok času. Matúš tak zozbieral nápady a prebral iniciatívu. Začal postupne napĺňať prázdnu webovú stránku a projekt naberal čoraz reálnejšie kontúry. „Informácie a know-how som čerpal najmä od otca, ktorý o založení internetového obchodu veľa čítal a má bohaté skúsenosti s obchodovaním a podnikaním.“

Napriek cenným radám od rodiny sa ani on nevyhol úvodným prešľapom. „Bez toho by to asi nešlo. Chyby som robil v komunikácii so zákazníkmi, v písaní emailov či blogov, ale aj v marketingu,“ priznáva Matúš Rus, berie to však športovo. Prejsť si týmto procesom je podľa neho súčasťou biznisu a svoje zázračné know-how musí podľa neho objaviť každý sám. „Je dobré poučiť sa z vlastných chýb, ale musíte vedieť aj počúvať. Cenné rady od skúsenejších sú dôležité, pretože tak neurobíte prešľapy, ktoré robili tí pred vami.“

E-shop rýchlo a jednoducho

MasimSport funguje na e-shopovej platforme Shoptet, ktorá umožňuje vytvoriť si vlastný e-shop rýchlo, lacno a jednoducho prakticky každému začínajúcemu podnikateľovi. „Bola to skvelá voľba, pretože za pár rokov spravil Shoptet veľký progres. Neustále inovujú a posúvajú sa dopredu,“ hovorí mladý podnikateľ, ktorý na toto riešenie nedá dopustiť.

Shoptet je neustále otvorený zlepšeniam a návrhom od svojich používateľov. Ak máte akýkoľvek prínosný nápad, stačí ho posunúť správcom platformy a následne o ňom ďalší e-shoperi môžu hlasovať. Matúš si však pochvaľuje aj výbornú podporu. „Shoptet má naozaj skvelý support. Ak mám akýkoľvek problém, napíšem alebo zavolám a okamžite mi pomôžu.“ Prostredníctvom svojej Shoptet Univerzity zároveň vzdeláva a posúva dopredu začiatočníkov, ale aj skúsených predajcov.

Ilustračné foto Zdroj: AdobeStock

Oblečenie, ktorému verí aj Petra Vlhová

Na týchto pevných základoch mohol Matúšov internetový obchod postupne rásť. Dnes sa už môže pýšiť tým, že prináša produkty, ktoré si obliekajú mnohí profesionálni športovci vrátane našej lyžiarskej hviezdy Petry Vlhovej. „Petra preteká v spodnej funkčnej bielizni od značky UYN, ktorú využívajú aj reprezentanti v biatlone či paralympionici,“ prezrádza Matúš.

Produkty vyberá a testuje na sebe aj on sám. Hlavným „testovačom“ je však jeho brat Šimon Rus, majster Slovenska v enduro cyklistike a účastník medzinárodných súťaží. „Šimon a celý jeho tím Oko Racing naše produkty intenzívne testujú na tréningoch aj pri pretekoch. Podporujeme ich nielen oblečením, ale aj sponzorsky. Páči sa nám, že rozširujú povedomie o tomto športe, stavajú v Žiline oficiálne trate a vedú k cyklistike a športu celkovo aj deti,“ hovorí Matúš s nefalšovanou hrdosťou na svojho brata.

Starostlivý výber tovaru

Mať pri výbere športových produktov pre vlastný e-shop k dispozícii názor profesionálneho športovca je na nezaplatenie. Zákazníci si pred nákupom môžu prečítať to najlepšie možné hodnotenie, takže aj keď nakupujú online, určite nejde o „mačku vo vreci“.

Výber výrobkov, ktoré sa napokon objavia v ponuke, vždy podlieha prísnemu drobnohľadu. „Nikdy to nie je tak, že s príchodom novej kolekcie objednáme všetko. Poriadne si to naštudujeme, otestujeme, a čo sa nám páči, ponúkneme aj zákazníkom,“ vysvetľuje Matúš Rus.

Jedným dychom však dodáva, že jeho obchod je tu pre všetkých. Nielen pre profesionálov, ale aj pre začínajúcich a hobby športovcov, ktorých názor je pre nich rovnako dôležitý. „V budúcnosti by sme chceli rozšíriť náš sortiment o ďalšie kvalitné značky a vybudovať aj showroom, kde by ľudia mohli prísť osobne a vyskúšať si naše produkty pred nákupom na vlastnej koži,“ prezrádza žilinský podnikateľ svoje plány do budúcnosti.