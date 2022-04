Bratislava: Pätnásťtisíc eur na profesijný, ale aj osobný rozvoj – to je suma, ktorú si rozdelia ocenené vedkyne v programe L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede. Spoločnosť L'ORÉAL spúšťa na Slovensku spolu s partnermi Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity a Slovenskou komisiou pre UNESCO prihlasovanie do 6. ročníka tohto programu. Zatiaľ čo v predchádzajúcich ročníkoch mohli finančné prostriedky získať dve vedkyne v dvoch vekových kategóriách, tento rok program ocení tri výskumníčky v jednej vekovej kategórii do 40 rokov (vrátane). Vedkyne, ktoré spĺňajú kritéria vypísané pre tento rok, môžu svoje vedecké práce prihlásiť na webe www.prezenyvovede.sk do 15. mája 2022.

V súčasnosti je medzi výskumníkmi len 33 % žien, pričom pandémia koronavírusu ich nevýhodné postavenie v tejto mužskej sfére ešte prehĺbila. Tri štvrtiny výskumníčok potvrdili, že súčasná situácia negatívne ovplyvňuje rovnováhu medzi ich pracovným a osobným životom vo väčšej miere, ako je to u ich mužských kolegov. Ako hovorí správa UNESCO, muži sa podpísali pod 90 % výskumných článkov publikovaných o COVID-19. Okrem toho pandémia posilnila už existujúce rodové predsudky vo vedeckom výskume, pričom pre ženy je oveľa ťažšie ako pre mužov získať finančné granty alebo pracovné povýšenie. *

Ocenenie získajú tri vedkyne

Podporiť vedkyne pôsobiace na Slovensku a oceniť ich prácu je cieľom programu L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede. V 6. ročníku talentového programu, do ktorého sa je možné prihlásiť na www.prezenyvovede.sk do 15. mája 2022, získajú ocenenie v hodnote 5000 eur tri výskumníčky. Ceny najúspešnejším projektom budú celkovo udelené v troch kategóriách: formálne vedy (matematika, informatika, a pod.), vedy o živej prírode vrátane environmentálnych vied (mikrobiológie, zoológie, a pod.) a fyzikálne vedy (teoretická fyzika, klimatológia, a pod.). Víťazky talentového programu môžu sumu 5000 eur použiť na profesijný, ale aj osobný rozvoj – finančná odmena nie je limitovaná iba na použitie v samotnom vedeckom výskume.

„Veda a jej neustále sa vyvíjajúce poznatky sú nesmierne dôležité pre celú spoločnosť. Programom L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede dlhodobo podporujeme talentované vedkyne, ktoré sa podieľajú na riešení výziev našej doby. Veríme, že rodová rozmanitosť vedie k lepšej vede. Je čoraz naliehavejšie, aby mali mladé ženy motiváciu vydať sa na vedeckú kariérnu dráhu,“ povedal Petr Štěpánek, PhD., Vedecký riaditeľ L´Oréal na Slovensku.

Prihlásené projekty bude hodnotiť odborná komisia v SAV, ktorej predsedá prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. členka Predsedníctva SAV. „Program L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede je ideálnou príležitosťou, ako posunúť svoju vedeckú kariéru vpred a zároveň sa stať inšpiráciou pre ďalšie ženy, ktoré by chceli pracovať vo výskume. Už teraz sa tešíme na všetky práce, ktoré vedkyne pôsobiace na Slovensku do programu prihlásia,“ uviedla Ľubica Lacinová.

Ktoré vedkyne uspeli minulý rok?

Do predošlého, piateho ročníka programu L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede, sa prihlásilo 23 vedkýň. V roku 2021 boli ocenené výskumníčky v dvoch kategóriách. V kategórii do 35 rokov zvíťazila Ing. Silvia Schmidtová, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV, ktorá skúma germinatívne nádory vyskytujúce sa najmä v pohlavných žľazách – teda v semenníkoch u mužov a vo vaječníkoch u žien. V kategórii 35-45 rokov zvíťazila Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD. z Biomedicínskeho centra Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktorá sa venuje skúmaniu včasnej a presnej diagnostiky neurodegeneratívnych porúch.

V šiestom ročníku môžu vedkyne svoje projekty prihlasovať do 15. mája 2022 prostredníctvom webovej stránky www.prezenyvovede.sk.

Tešíme sa na projekty prihlásené v tomto ročníku.

* https://en.unesco.org/news/covid-19-pandemic-disproportionately-affecting-women-science-and-engineering