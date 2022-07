Tú na Pohodu priniesla iniciatíva spoločnosti Philip Morris „Svet bez dymu“. Pred laboratóriom fiktívnej postavy profesora Dohorela s názvom „Svet bez dymu“ mohli návštevníci od piatku 8.júla obdivovať dielo známeho a úspešného dizajnéra Borisa Klimeka. Priamo v bezdymovej zóne zasa obraz a tvorivý proces obľúbenej slovenskej maliarky Márii „Huly“ Valenčíkovej.

Bezdymová zóna priniesla dospelým návštevníkom množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Návštevníci sa výborne zabavili na stand- upoch Michaela Szatmaryho a Jakuba Lužinu, vytancovali sa pri skvelých party setoch známeho DJ a producenta NobodyListen. Moderátor dvojdňového programu, Kamil Konkoľ na pódiu vyspovedal aj maliarku Máriu „Hulu“ Valenčíkovú, ktorej tvorbu mohli návštevníci sledovať priamo na mieste. Hula je známa slovenská maliarka a je obľúbená pre svoje abstraktné umenie s výraznými pestrými farbami. „Mám rada pestré a pozitívne maľby a tieto farby mi jednoducho sedia k tej dobrej nálade. Povedala by som dokonca, že sa k nej výrazne hodia.“, hovorí pohodová umelkyňa Hula.

Predstavenie unikátnej inštalácie „Minulosť pohľadom budúcnosti“

Aj tento rok pokračoval festival Pohoda v koncepte bezdymového festivalu a nepredávali sa tu klasické cigarety. Blízko bezdymovej zóny mohli návštevníci festivalu navštíviť laboratórium „Svet bez dymu“, ktoré je prístupné len osobám starším ako 18 rokov. „Svet bez dymu je iniciatíva spoločnosti Philip Morris zameraná na osvetu o škodlivosti fajčenia. Cieľom je oboznámiť dospelých fajčiarov a ich blízkych s výskumom a vedeckými poznatkami o moderných nikotínových alternatívach, ktoré pomáhajú zlepšiť kvalitu života tým, že eliminujú cigaretový dym. Keďže s touto iniciatívou dlhodobo počítame, spojili sme sa so známym dizajnérom Borisom Klimekom, ktorý navrhol unikátnu inštaláciu s názvom „Minulosť pohľadom budúcnosti“, uviedla Michaela Kolečanská z komunikačného oddelenia Philip Morris.

Boris Klimek má za sebou niekoľko veľkých úspechov a ocenení, napríklad jeho svietidlá zdobia reštauráciu hollywoodskej hviezdy Jessicy Biel a Justina Timberlakea alebo známy hotel Four Seasons v Miami. Zo spolupráce pre iniciatívu Svet bez dymu má veľkú radosť. „Môj objekt navrhnutý pre iniciatívu Svet bez dymu predstavuje akýsi symbolický náhľad do budúcnosti a na archeologický objav, ktorý v danej dobe prezentujú vykopávky objektov zvaných popolníky. Tieto objekty sú datované približne ku koncu 20. storočia. Každopádne spoločnosť už prešla značnou zmenou životného štýlu a archeológovia danej doby opisujú tieto nádoby ako predmety patriace do dávnej minulosti. Obyčajný popolník sa tak stáva akýmsi dávnym a už nepotrebným otlačkom doby, symbolom zmeny, evolúcie a pokroku ľudstva. Tento objekt a jeho symbolika je teda určitou výzvou a prianím k nám samotným: Žime v budúcnosti, nie v minulosti.“ predstavil hlavnú myšlienku inštalácie na Pohode Boris Klimek.

Vizuálne dobrodružstvo nielen na oblohe

Komplexný vizuálny zážitok v bezdymovej zóne priniesla ART Galéria s technologickými vychytávkami ako sú LED Wall koridor s interaktívnou projekciou, kinetické svetlá či holografický vyhodnocovač životných priorít. Svetelné efekty na pódiu vytvorili jedinečnú atmosféru počas hudobných setoch NobodyListen. Dronová show pripomenula divákom na festivale, že IQOS oslavuje päť rokov od uvedenia na Slovensku.

