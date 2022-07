Súťaž „Slovenskô ako maľované“ spoznala osem víťazov, ktorí si rozdelia IT vybavenie v hodnote celkovo 180 000 €! Do aktivity, ktorú zorganizoval Lidl, sa mohli zapojiť všetky slovenské základné a stredné školy. Súťaž prebiehala počas mája a júna, pričom školy boli rozdelené do ôsmich kategórií podľa ich veľkosti. Do súťaže sa zapojilo viac ako 3400 škôl, ktoré dokopy získali takmer 1 700 000 hlasov!

„Vzdelávanie je dlhodobo jednou z našich priorít v rámci spoločenskej zodpovednosti. Už v minulosti sme pre školákov a škôlkarov pripravili učebné pomôcky na dôležité témy ako dopravná výchova a prvá pomoc, organizovali sme súťaž Ekohra a od roku 2015 podporujeme blízke školy pri našich nových predajniach. Slovenskô ako maľované spája oba tieto prístupy – nové vedomosti a možnosť získať užitočné vzdelávacie pomôcky,“ vysvetlil marketingový riaditeľ Lidla Branislav Brzula. Zostavu víťazov tvoria dve školy z Košíc, ktoré dopĺňajú školy z Levoče, Prešova, Prievidze, Popradu, Jamníka a Hontianskej Vrbice. Dve víťazné školy sa venujú žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou a jedna študentom s mentálnym postihnutím a autizmom.

„Individuálne využívanie notebookov či tabletov pomôže v motivácii našich žiakov k rýchlejšiemu napredovaniu predovšetkým v činnostiach zameraných na odstraňovanie ťažkostí v komunikácii. S novým vybavením bude výchovnovzdelávací proces pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou ešte viac nasmerovaný na ich individuálne potreby. Ďakujeme,“ povedala Renata Halušková, riaditeľka ZŠ internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku.

Princíp súťaže bol jednoduchý. V máji a júni dostávali zákazníci v Lidli za každých 20 € hodnoty tovaru automaticky balíček nálepiek „Slovenskô ako maľované“. Spolu s deťmi ich mohli vlepovať do dobrodružnej nálepkovej knihy o slovenských regiónoch a postupne tak spoznávali našu krásnu krajinu o čosi lepšie. Súčasťou každého balíčku bola aj hlasovacia kartička, vďaka ktorej mohla vybraná základná či stredná škola získať vzdelávacie pomôcky za desaťtisíce eur.

Ilustračné foto Zdroj: Lidl Slovenská republika

Akcia Slovenskô ako maľované potešila nespočetné množstvo malých i veľkých. Vďaka nálepkovej knižke spoznali 27 regiónov Slovenska: Malokarpatsko, Hont, Podpoľanie, Novohrad, Abov a mnohé ďalšie. Zoznámili sa so zaujímavými faktami z našej histórie, objavili slovenské ornamenty, remeslá a naučili sa čo – to aj z nárečí. Lidl touto akciou nadviazal na minuloročnú aktivitu „Slovensko, krajina zážitkov“, ktorou chcel taktiež podporiť domáci, pandémiou v ostatnom období ťažko skúšaný turizmus.

A prečo vlastne Slovenskô ako maľované? „Slovenskô je naša najmladšia privátna značka a zároveň jeden zo spôsobov ako pomáhame našej krajine a slovenským dodávateľom. Už viac ako rok ponúkame pod Slovenskôm našim zákazníkom niečo tradičné v modernom šate. Slovenskô sú typické slovenské produkty v originálnych a neprehliadnuteľných obaloch. Vďaka tejto značke naši zákazníci spoľahlivo vedia, že tieto mliečne, mäsové, pekárenské výrobky, ale aj ovocie či zelenina pochádza priamo od slovenských dodávateľov,“ povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za rezortu nákupu. Privátnu značku Slovenskô a spolu s ňou aj typické slovenské výrobky vďaka Lidlu spoznávajú aj zákazníci diskontu v zahraničí.

Ilustračné foto Zdroj: Lidl Slovenská republika

Výsledky súťaže škôl „Slovenskô ako maľované“

Informačná technika podľa vlastného výberu školy bude odovzdaná v školskom roku 2022/23.

Kategória č. 1: do 20 žiakov, výhra v hodnote 5 000 €

ZŠ HONTIANSKA VRBICA 6, Hontianska Vrbica

Počet získaných hlasov: 23 579

Kategória č. 2: 21 – 50 žiakov, výhra v hodnote 10 000 €

SPOJENÁ ŠKOLA – ŠZŠ PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A AUTIZMOM, Partizánska 2, Poprad

Počet získaných hlasov: 31 679

Kategória č. 3: 51 – 120 žiakov, výhra v hodnote 15 000 €

ZŠI PRE ŽIAKOV S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU, Jamník 42, Jamník

Počet získaných hlasov: 23 161

Kategória č. 4: 121 – 170 žiakov, výhra v hodnote 20 000 €

SPOJENÁ ŠKOLA P. SABADOŠA PRE ŽIAKOV S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU, Duklianska 2, Prešov

Počet získaných hlasov: 56 606

Kategória č. 5: 171 – 250 žiakov, výhra v hodnote 25 000 €

SÚKROMNÁ ZŠ, Kláštorská 37, Levoča

Počet získaných hlasov: 24 891

Kategória č. 6: 251 – 350 žiakov, výhra v hodnote 30 000 €

PSŠ FRANTIŠKA HANÁKA, A. Hlinku 44, Prievidza

Počet získaných hlasov: 15 087

Kategória č. 7: 351 – 500 žiakov, výhra v hodnote 35 000 €

ZŠ FÁBRYHO 44, Košice

Počet získaných hlasov: 64 590

Kategória č. 8: nad 501 žiakov, výhra v hodnote 40 000 €

ZŠ JANIGOVA 2, Košice

Počet získaných hlasov: 63 196