Melón je pôvodom zo Stredozemia, odkiaľ je zvyknutý na horúce počasie. Preto sa mu u nás najviac darí v najjužnejších oblastiach, kde denné teploty dosahujú nadpriemer. Je to tak i v Marcelovej pri Senci, kde pestujú melón vodový, známy aj ako dyňa červená. „Vodové melóny pestujeme už od roku 2010. Základné podmienky máme dané, teplé podnebie a pôdy vhodné na pestovanie tejto chutnej zeleniny, ktorá patrí do rodiny tekvicovitých. Svojimi dlhými koreňmi si v pôde vyhľadá vlhkosť, natiahnutú vodu potom uskladňuje vo svojich sladkých plodoch,“ vysvetľuje zástupca tamojšej spoločnosti Vitazel.

Aby boli melóny chránené pred neskorými mrazmi, pestovatelia ich priesady vysádzajú v polovici apríla do fóliovníkov. O dostatok vlahy sa stará kvapôčková závlaha, ktorá rastlinám zároveň dodáva živiny. „Takto chránené rastú zhruba do konca mája, keď sa odkrývajú, a takéto zosilnené začínajú začiatkom júna nasadzovať kvety, na ktorých opelení sa v posledných rokoch okrem včiel podieľajú aj čmeliaky. Prvé zrelé plody sú v našich podmienkach v druhej polovici júla,“ dodáva.

Peter Bogár z dodávateľskej spoločnosti Zelonax dopĺňa, že melónom prospievajú aj kvalitnejšie osivá a vrúbľované planty, ktoré sú rezistentné voči koreňovým a listovým chorobám.

Ilustračné foto. Zdroj: Kaufland

Z melóna môžete jesť aj jadierka

Melón je šťavnatou a zdravou pochúťkou. Vedeli ste však, že z neho môžete prehltnúť aj semiačka? Obsahujú esenciálne aminokyseliny a základné prvky, ktoré organizmus najlepšie vstrebe, ak ich rozhryziete. Čierne semiačka sa používajú aj pri liečení chorôb obličiek a cukrovky. Sú totiž zdrojom citrulínu, ktorý sa správa ako antioxidant.

Melóny vodové možno pokojne nazvať aj zázrakom leta. Je to zdraviu prospešná forma dopĺňania tekutín v letných horúčavách, ich konzumáciou je možné znižovať telesnú teplotu aj krvný tlak a dopĺňať si minerály a vitamíny. Obsahujú vitamíny A, C a vitamíny skupiny B, vápnik, horčík a draslík. Melóny vodové je dobré skladovať v chladničke, najchutnejšie sú vychladené, melóny žlté je lepšie pred konzumáciou iba krátko vychladiť. Možno ich však použiť aj do letných nápojov.

Broskyniam a nektárinkám sa darí pri Žitave

Teplá klíma prospieva i broskyniam a nektárinkám. Pestovatelia našli vhodnú polohu pre ich pestovanie na kopci pri rieke Žitava neďaleko obce Branovo.

Prajú im tu aj ľahké a výživné pôdy, ideálna mikroklíma a kvalitná voda. „Pestujeme len najnovšie odrody, moderným spôsobom, v tvare tzv. štíhleho vretena tak, aby na plody dopadalo čo najviac slnečných lúčov. Voda obohatená o živiny je stromom dávkovaná presne, po kvapkách, zo studní hlbokých viac ako 60 metrov,“ vysvetľuje Martin Dokupil zo spoločnosti BoniFructi.

Broskyne a ich príbuzné nektárinky obsahujú betakarotén, ktorý je zodpovedný za zdravie očí a najmä vitamíny A a C, ktoré sú dôležité pre zdravú pleť. V priemere obsahujú len 68 kalórií, 85 % vody a zhruba 10 – 15 % ovocných cukrov. Pôsobia tiež detoxikačne, sú bohaté na antioxidanty, minerály a polyfenoly, ktoré zabraňujú šíreniu rakovinových buniek. Sú chutné samotné, v šalátoch, ale aj v koláčoch.

Dokupil vyzdvihuje tiež čerstvosť slovenských broskýň a nektáriniek, ktorých výhodou je, že len pár hodín po zbere sa už nachádzajú na pultoch reťazca.

Kaufland, ktorý je odberateľom slovenských broskýň, nektáriniek, ale i melónov, to potvrdzuje. „Ovocie a zelenina dopestované na Slovensku majú tú výhodu, že k nám putujú priamo zo sadov a polí iba pár hodín po zbere. Navyše, podpora domácich dodávateľov a pestovateľov je našou dlhodobou prioritou. Chceme, aby si u nás mohli zákazníci vyberať zo širokej ponuky slovenských plodov. Zároveň je to možnosť, ako spoločne podať pomocnú ruku slovenskej produkcii,“ uzatvára Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.