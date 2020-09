Príspevok na cestovanie, bývanie, doplnkové dôchodkové poistenie, ale aj rekreačné poukazy, poukazy a karty na cvičenie, nákup kníh, vzdelávanie a mnohé ďalšie majú jedno spoločné – sú určené na konkrétnu službu či tovar.

Podobne je tomu aj v prípade najrozšírenejšieho zamestnaneckého benefitu – stravného. Tento príspevok sa u nás rokmi zabýval natoľko, že už ho mnohí z nás nevnímajú ako benefit, ale ako samozrejmosť. To sa však môže už čoskoro zmeniť.

Vláda v týchto dňoch pracuje na zmene. Po novom sa už nebude rozhodovať zamestnávateľ, ale vy ako zamestnanec, akou formou vám bude stravné vyplácané. K aktuálnej ponuke gastrolístkov a stravovacích kariet/appiek pribudne hotovosť. Táto nová možnosť však so sebou nesie aj isté riziko.

Tu máte hotovosť a kúpte si, čo chcete

Ak dáte ľuďom hotovosť, zväčša si za ňu nekúpia to, na čo bola pôvodne zamýšľaná. Aj prieskum 2muse z februára tohto roka tomu nasvedčuje. Podľa neho by totiž príspevok na stravu v hotovosti použila na kúpu obeda len necelá polovica zamestnancov. 41 % by ich použilo na chod domácnosti, platenie účtov a iné osobné potreby. 10 % by si tieto peniaze ušetrilo. Ak by ste sa rozhodli pre stravné v hotovosti, pokojne si za neho môžete kúpiť napríklad aj alkohol alebo cigarety.

Ilustračné foto. Zdroj: AMOBE

Na čo sú ľuďom benefity?

Ak ideme stravné meniť na hotovosť, prečo tak neurobíme aj pri iných benefitoch? Prečo napríklad štát podporuje krúžkovú činnosť na školách prostredníctvom vzdelávacích poukazov? Môže predsa rodičov detí a zriaďovateľov, ktorí pre deti krúžky organizujú, podporiť priamo finančnou hotovosťou. Odpoveď je jasná – hotovosť by mohla byť použitá na niečo iné.

A čo rekreačné poukazy? Naozaj potrebujeme podporovať slovenský cestovný ruch a umožniť ľuďom s nižšími príjmami, aby si dopriali oddych na Slovensku? Potrebujeme! Ale môžeme si tiež povedať, nech si každý našetrí sám a ide si svoje peniaze minúť pokojne aj za hranice. Potom nám ale zostane len dúfať, že k nám počas sezóny zavíta dostatok zahraničných turistov, aby u nás ľudia pracujúci v cestovnom ruchu neskončili na úradoch práce.

Nie je nám to jedno!

Spoločným menovateľom všetkých príspevkov a poukazov, ktorých na Slovensku rozhodne nie je málo a tešia sa obľube mnohých Slovákov, je účelovosť. Ak chceme dať ľuďom peniaze na ruku a zároveň požadujeme od nich, aby ich využili na niečo konkrétne, mali by sme ich využitie aj odsledovať. To sa však v prípade stravného neudeje a príspevok tak stratí svoj účel.

Najskôr vláda výšku stravného zmrazila na najbližšie dva roky, teraz zamýšľa zaviesť hotovosť. Čo bude nasledovať? Žeby úvahy o tom, či má ešte stravné zmysel, keď si za neho namiesto plnohodnotného obeda môžeme kúpiť aj balíček cigariet? Ak nechceme prísť jedného dňa o príspevok na stravu, naša voľba by mala byť jasná – gastrolístky alebo gastrokarta.