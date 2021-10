Stravovacie návyky majú výrazný dopad na naše zdravie. Viete, ktoré potraviny by ste mali konzumovať najčastejšie a ktoré obmedziť? Poradí vám Nutri-Score.

Nadmerný energetický príjem v kombinácii s nedostatkom pohybu, vysokým obsahom jednoduchých cukrov alebo soli v jedle, je podľa odborníkov zodpovedný za zdravotné problémy, ako je obezita, cukrovka, rakovina alebo infarkt.

Cesta k zdravšiemu ja sa začína už pri nákupe. Zorientovať sa v širokej ponuke potravín na predajných pultoch však nie je vôbec jednoduché a zaberá to pomerne dosť času. Navyše, nestačí sledovať iba počet kalórií – dôležitý je tiež individuálny referenčný príjem a údaje o množstve tuku, soli, sacharidov alebo cukrov v jednotlivých výrobkoch.

Od zelenej po tmavooranžovú

Vďaka Nutri-Score rýchlo nasmerujete svoj výber potravín na tie s vyváženejšou výživovou hodnotou. Stačí, keď budete sledovať jeho farebné logo. Zelená farba je pre vás najvýhodnejšia, pri tmavooranžovej by ste mali radšej zbystriť pozornosť.

„Potraviny, ktoré sa nachádzajú v zelenej časti spektra, by mali tvoriť podstatnú zložku našej stravy. Pri produktoch na opačnom konci by sme si mali dávať pozor, konzumovať ich menej často a všimnúť si podrobnejšie, ktoré zložky obsahujú. Niekde to môže byť viac soli, inde zasa väčšie množstvo napríklad nasýtených mastných kyselín či jednoduchých sacharidov,“ vysvetľuje MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH., prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie.

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH., prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Zdroj: Kaufland

Kde Nutri-Score nájdete?

Nutri-Score je cielene umiestnený priamo na prednej strane obalov potravín. Vďaka tomu poskytuje ľahko zrozumiteľné informácie o celkovej výživovej hodnote výrobkov na dobre viditeľnom mieste. Pokiaľ sa rozhodujete medzi dvomi rovnakými potravinami, podľa ich farebného označenia si poľahky zvolíte ten nutrične výhodnejší.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland

Kaufland používa Nutri-Score ako jeden z prvých predajcov potravín na Slovensku a umiestňuje ho na výrobky svojich privátnych značiek. „Naše výrobky označujeme hodnotením Nutri-Score, ktoré sa vo svete osvedčilo ako veľmi prehľadné a ľahko pochopiteľné“, hovorí Samuel Machajdík, hovorca Kaufland Slovensko.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland

Toto by ste mali vedieť

Nutri-Score je dobrovoľné označenie potravín, ktoré vyvinuli nezávislí vedci a odborníci na výživu a jeho používanie kontroluje francúzsky úrad verejného zdravotníctva Santé Publique France.

Počíta sa na základe presného algoritmu, podľa ktorého vyhodnotí pomer obsahu nepriaznivých zložiek, ako sú cukor, soľ alebo energetická hodnota, s obsahom priaznivých zložiek (vláknina, bielkoviny či podiel ovocia a zeleniny).

Oproti iným systémom, ktoré sa bežne používajú na zobrazovanie výživových údajov na potravinách, je vypovedateľný doslova na prvý pohľad, čím značne uľahčuje spotrebiteľovi jeho rozhodovanie pri nákupe.