Stlačiť spúšť a „stlačiť spúšť“ nie je to isté. Nie je spúšť ako spúšť

Investujete do jedinečného diela, no najmä do nákupu fotopascí, ktoré pomôžu zachrániť nenahraditeľného vlka dravého v slovenskej prírode. Podporte zbierku #venovanezajtrajšku na portáli StartLab.

Od roku 2000 bolo na základe povolenia pracovnej komisie ministerstva pôdohospodárstva legálne usmrtených 1800 vlkov. Údaj nezahŕňa zvieratá, ktoré sa stali obeťami pytliakov.

Mladé slovenské umelkyne sa rozhodli bojovať proti neopodstatnenému odstrelu a lovu chránených zvierať vlastnými zbraňami – umením. Projekt to:morrow a spoluprácu s WWF na kampani #venovanezajtrajsku považujú za potrebnú, pretože podľa ich slov „patríme do generácie, ktorá si citlivo uvedomuje kritický stav nášho životného prostredia či klimatickú krízu a zároveň sme posledná generácia, ktorá s tým môže niečo urobiť.“

Lov sa začal...

V okolitých štátoch (Poľsko, Česko, Maďarsko, Rakúsko) je vlk dravý celoročne chráneným živočíchom. U nás je ochranná lehota každoročne prerušená od 1. novembra do 15. januára. Legálne tak príde o život 50 vlkov. Ku dňu 17.11. padlo už jedenásť týchto vznešených a nenahraditeľných sanitárov lesa.

Ilustračné foto. Zdroj: StartLab

Už ani päť!

Argumentom pre lov vlka je to, že vlk je premnožený a vyskytuje sa v tisícoch. Fotopasce prispejú k získaniu presnejších informácií o početnosti vlka a pomôžu WWF Slovensko pri projektoch ochrany vlka dravého na Slovensku. Vlka u nás ohrozuje práve legálny a nelegálny lov, ale aj zasahovanie do území, kde sa vyskytuje a rozrastanie diaľnic či ciest, ktoré pretínajú migračné trasy vlkov.

„Neargumentuje sa presnými číslami. Poľovnícke štatistiky sú značne nadhodnotené oproti odhadom získaným na základe výskumu na menších územiach. Tie hovoria len o stovke vlčích svoriek, čo je 500 – 600 zvierat, “ hovorí Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

Na nákup fotopascí slúžiacich na sledovanie života vlkov môžete prispieť ľubovoľnou čiastkou na portáli StartLab. V prípade, že sa rozhodnete venovať na ochranu vlka dravého 75 €, môžete sa tešiť aj z precíznej fine art tlače diela umelkýň a umelcov zo združenia www.patapol.com na archívnom 100 % bavlnenom papieri podľa vlastného výberu. Fotografie budú zarámované v kvalitnom ráme NIELSEN a podpísané autormi. Vyberať budete z 15 vizuálov od 9 autorov v limitovanom počte 5 kusov z každého.

Ilustračné foto. Zdroj: StartLab

Všetky potrebné informácie nájdete na slovakia.panda.org či na patapol.com alebo na instagrame @pat.a.pol.