Števo sa nezdá! Počas roka, keď boli divadlá nútené obmedziť alebo úplne škrtnúť všetky predstavenia nezaháľal. Jeho profil na Instagrame je plný humorných komentárov k témam, ktoré sa počas týchto komplikovaných dní viac či menej dotkli každého.

Števo Martinovič Zdroj: HUBERT

Chcete vedieť, ako získať vakcínu či ako sa dá ísť do Humenného cez Zanzibar? Aj vďaka humoru a nadhľadu sa mu darí zostať v kontakte so svojimi fanúšikmi aj kolegami z branže. So svojou instagramovou Včelou a „beedeami“ (videami so Včelou) trhá rekordy v sledovanosti.

Števo Martinovič Zdroj: HUBERT

Podcasty aj online skúšanie predstavenia

Spolu s Michaelou Majerníkovou robí úspešný podcast Marakua, v ktorom sa so známymi osobnosťami rozpráva o tom, čo ich baví. Medzi hosťami, ktorých už s Michaelou stihol vyspovedať boli Táňa Pauhofová, Robo Jakab, Zuzana Vačková, Dominika Kavaschová či Adela Vinczeová.

Zdroj: HUBERT

Jeho najväčšia vášeň – divadlo tiež neleží ľadom. Spolu s Romanom Pomajbom, Oľgou Belešovou a Mariánom Čurkom sa venujú netradičnému online skúšaniu predstavenia Rozbité Vianoce pod režisérskou taktovkou Viktora Csudaia.

Zdroj: HUBERT

Na jeho Instagrame sa najnovšie objavil post, v ktorom ostatný neľahký rok bilancuje. Tak, ako je pre Števa typické, našiel svojský spôsob ako si bez porušenia opatrení osláviť. Alebo len trénuje na ten budúci rok, v ktorom nás všetkých snáď čaká viac bubliniek ako „bublín“? Presvedčte sa sami:

Števo Martinovič Zdroj: HUBERT

Vzhľadom na to, že sa snaží nepribrať, vybral si sekt Hubert Grand Zero Dosage, ktorý neobsahuje cukor. Verí, že príležitostí na stretnutia v širšom, ako úzkom kruhu bude v roku 2021 viac, ako ich bolo v tom minulom a už sa teší na premiéru spomínaného predstavenia. Držíme palce, nech sa to podarí konečne naživo!

HUBERT GRAND ZERO DOSAGE - Pravé osvieženie bez cukru

Biele šumivé víno, ktoré zažiari typickou zlatistou farbou sektov Hubert pri každej príležitosti. Jeho odvážna plná chuť poteší aj toho najnáročnejšieho milovníka vína. Navyše neobsahuje žiaden cukor, vďaka čomu je vhodnou voľbou aj pre ľudí, ktorí si musia strážiť hladinu cukru, alebo ho vôbec nesmú konzumovať. Do sektu sa nepridáva dozážny likér, čím vzniká takzvaný „sekt nature brut“, alebo „zero dosage“. Pri druhotnom kvasení zreje celých šesť mesiacov.

Dostupný aj na e-shope: hubertonline