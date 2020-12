Spoločné chvíle s rodinou a najbližšími sú pre každého vzácne a neoceniteľné. Pozornosť a prítomnosť vašich blízkych, je najväčším darom. Stella Artois nadväzuje na tradíciu, ktorá stála pri jej zrode.

Mesto univerzít, bicyklov a zlatého moku Stella Artois - Lueven

Vianočná kampaň pripomína príbeh z roku 1926. Belgické mesto Lueven, kde pivo vzniklo ako dar pre obyvateľov mesta práve vo vianočnom období a dostalo symbolický názov „Stella“, latinsky hviezda. Samotné pivo, nepredstavovalo pre obyvateľov dar ako taký. Pivo sa stalo dôvodom, prečo sa ľudia mohli počas sviatkov stretnúť. Vychutnať si vianočný zlatý mok, umocnilo pre obyvateľov mesta Lueven silu zážitku Vianoc. Prítomnosť, pozornosť a čas strávený s našimi blízkymi je tým najväčším darom, ktorý si vieme na sviatky priať. Platilo to v roku 1926 a o to viac to platí dnes. Korene pivovarskej tradície tejto belgickej značky siahajú viac ako 600 rokov do minulosti keďže v Leuvene v roku 1366 vznikol pivovar Den Hoorn. Zaujímavosťou je, že logo Stella Artois obsahuje vnútri ozdobného rámu prvky vlámskej architektúry, nad nápisom je zobrazený roh, symbolizujúci názov pivovaru Den Hooren. Nad rohom je nápis Anno 1366, ktorý hovorí o založení pôvodného pivovaru a hviezda, ktorá je symbolom značky.

Príbeh s dobrým koncom

Dnes je Stella Artois najpredávanejšie belgické pivo na svete a je na to právom hrdá. Nielen pre mnohých Belgičanov, predstavuje nielen čaro Vianoc ale aj príjemného spoločníka po celý rok. Na Slovensku si môžete vychutnať pivo Stella Artois z pol litrovej plechovky, prípadne z fľašky, ktorá však bude od nového roka nahradená novou 0,33l fľaškou. Pravý pivný zážitok však prichádza zo správnej načapovanej Stelly. Jej ikonické čapovanie vychádza z 9 krokov servírovacieho rituálu, pričom jeden z krokov sa nazýva „zotnutie“. Ide o zrezanie pretekajúcej peny pod uhlom 45°, ktoré zabezpečí, že sa nevytvoria v pene žiadne bubliny, ktoré ľahko praskajú a urýchľujú tak opadávanie peny. Pena preto vydrží dlhšie a lepšie tak zabraňuje kontaktu piva so vzduchom.