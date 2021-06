Dôležitá je iskra medzi spevákom a divákom

„Veľmi ma teší záujem o rusínske skladby, ktoré spievam. Beriem ich ako odkaz od mojich predkov a snažím sa cez piesne prihovárať divákom. Vzniká tam potom tá povestná iskra medzi mnou a publikom,“ hovorí spevák Štefan Štec, ktorého poznáme aj z televíznych obrazoviek či rádia. „Už v detstve som veľmi rád spieval a organizoval v obývačke vlastné vystúpenia, na ktoré som si vystrihol aj vstupenky a pozval celú rodinu,“ spomína na svoje začiatky Štefan Štec. Pôvodne začal s tancom a spev pridal až neskôr. „V 18-tich rokoch som začal pôsobiť ako tanečník vo folklórnom súbore Hornád, kde si neskôr všimli, že viem aj spievať,“ vysvetľuje spevák.

Od punk rockovej kapely až k opere

„Od malička som hral na husliach a na gymnáziu som začal s bicími nástrojmi v punk rockovej kapele. Napriek tomu ma to stále ťahalo ku klasickej hudbe,“ hovorí zborový operný spevák Attila Kovács. „Ako stredoškolák som sa zo žartu prihlásil do speváckeho zboru, ktorý som si neskôr obľúbil. Potom som študoval aj na konzervatóriu, kde som sa skamarátil s klavírom, keďže bol povinný,“ spomína talentovaný spevák. V Slovenskom národnom divadle pôsobí už viac ako 17 rokov a má za sebou veľké množstvo predstavení. „Sú menšie, ale aj väčšie operné diela - niektoré predstavenia sú také náročné, že ich cvičíme takmer rok. Jedným z nich bola aj opera od Richarda Wagnera či Benjamina Brittena,“ prezrádza Attila Kovács.

Attila Kovács spieva v zbore Opery SND už viac ako 17 rokov Zdroj: Archív Attila Kovács

Slovenský folklór zaujal aj v Japonsku či v Amerike

Štefan Štec je umeleckým vedúcim a choreografom vo folklórnom súbore Hornád, kde sa venuje aj štúdiu a výučbe tancov, ktoré pochádzajú zo starých archívnych záberov. „V súbore som pripravil autorský celovečerný program, folklórny muzikál, s ktorým sme prešli niekoľko divadelných javísk po celom Slovensku,“ hovorí Štefan Štec. Okrem Slovenska priniesol rusínsky folklór aj za veľkú mláku. „S kapelou sme hrali v Chicagu, kde žijú Rusíni aj Slováci. Veľmi sa potešili, že mali možnosť počuť niečo z domoviny. Bol som aj na pobyte v Japonsku, kde sa prezentoval folklór. Ja som tam bol reprezentovať Slovensko a strávil som tam dva mesiace. Bolo úžasné vidieť, ako sa Japonci nadchli, reagovali ozaj príjemne,“ spomína spevák. Folklór v posledných rokoch naberá na popularite a to medzi všetkými vekovými kategóriami. „Je dobré, že sa folklór dostáva do popredia. Ľuďom, ktorým sa páči, prinesie okrem zábavy aj možnosť identifikácie s prostredím odkiaľ pochádzajú a ukotvia tak svoje korene,“ pokračuje spevák, pre ktorého je folklór trezorom a inšpiráciou.

Vystupoval so živými zvieratami

Aj zborový operný spevák Attila Kovács mal možnosť priniesť vďaka spevu iskru do rôznych kútov sveta. „Veľmi sa mi páčia zájazdy do krajín, ktoré sa odlišujú kultúrou a prostredím. Najzaujímavejší bol v Macau v Číne, kde sme spolupracovali s umelcami z celého sveta. Sólisti boli z Hongkongu, hudobníci z Číny a zbor zo Slovenska,“ spomína Attila Kovács. Ďalším zaujímavým projektom bol letný festival Seefestspiele Mörbisch. „Scéna je postavená na jazere a jej súčasťou môžu byť napríklad živé kone či megalomanské rekvizity,“ hovorí spevák. Jeho hudobným nástrojom sú hlasivky, o ktoré sa musí poctivo starať. „Človek sa musí rozospievať a zohriať svalstvo, podobne ako pri behaní. Dôležité je cvičiť pravidelne, aby hlasivky nestratili návyk,“ vysvetľuje spevák.

Štefan Štec má blízko aj k tancu Zdroj: Lenka Gregová

Koncert odspieval aj bez svetla a aparatúry

„Raz nám počas koncertu vypadli všetky svetlá a aparatúra. Ľudia však ostali ticho a my sme nakoniec odohrali celý koncert. Vytvorila sa tam vtedy úžasná atmosféra,“ spomína spevák Štefan Štec, ktorý prezradil, že mu občas vypadne text a musí improvizovať. Na pódiách už stál po boku umelcov ako Peter Bič Projekt, Jana Kirschner či IMT Smile. „Bola to úžasná skúsenosť a výzva zároveň - stáť ako predstaviteľ folklóru a člen menšiny na veľkých pódiách pred niekoľko tisícovým davom. Veľmi ma to posunulo a otvorilo mi to dvere,“ hovorí hudobník, ktorý má na konte dva albumy a tretí plánuje nahrávať už túto jeseň. „Svoju prácu beriem aj ako hobby. Snažím sa to robiť zodpovedne a zároveň s iskrou v srdci. Počas lockdownu som mal dva online koncerty, ktoré mali úžasnú odozvu,“ pokračuje Štefan Štec. A kto má podľa neho najväčšiu iskru? „Z môjho okolia má najväčšiu iskru moja manželka a syn. Sú pre mňa veľkou inšpiráciou,“ hovorí spevák, ktorý svojimi skladbami rád rozdáva radosť a iskru medzi iných ľudí.

Potlesk od publika ho vždy nakopne

Spevák Attila Kovács sa tiež môže pochváliť tým, že jeho práca je zároveň aj jeho koníčkom. Veľmi rád však navštevuje aj činohru a koncerty. Čo mu dokáže vrátiť iskru aj v náročnejších dňoch? „Je to práve spätná väzba od publika a potlesk, to ma vždy nakopne. Mám veľkú radosť, že už sú pripravené predstavenia na jún,“ hovorí Attila Kovács, ktorému v uplynulom období divadlo veľmi chýbalo. Kto má podľa neho najväčšiu iskru? „Je to moja manželka a deti. Moja žena Majka ma toleruje takého, aký som a vždy, keď vo mne iskra zhasína, ona ju opäť zapáli,“ uzatvára Attila Kovács.

Šariš Značka Šariš má za cieľ spájať všetkých Slovákov, ktorí majú iskru v srdci bez ohľadu na ich pôvod, profesiu, vek či pohlavie. V novom seriáli postupne predstavila zaujímavých ľudí z celého Slovenska, ktorí svoju iskru v srdci majú a radi sa s ňou podelia aj s ostatnými. S radosťou a nadšením sa venujú svojej profesii a rozžiarujú takto aj svoje okolie. Pretože - hoci sme každý iný, spája nás práve iskra v našich srdciach.

Operný spevák Attila Kovács hral v punk rockovej kapele na bicie Zdroj: Archív Attila Kovács