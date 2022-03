K bratislavskej parkovacej politike sa čoskoro pridajú ďalšie časti Bratislavy. Ako môžu rezidenti cez mobil spravovať svoje PAAS karty? A kto stojí za novou technológiou parkovania? Rozprávali sme sa s Martinom Budajom, produktovým manažérom riešenia ParkDots od slovenskej IT spoločnosti PosAm.

Rezidenti prvých regulovaných zón boli možno trochu prekvapení keď zistili, že registračný proces, na ktorý sa dostali zo stránky PAAS beží na informačnom systéme ParkDots. Ako ParkDots súvisí s PAAS?

Veľmi intenzívne. ParkDots je riešenie slovenskej IT spoločnosti PosAm, ktoré sme priniesli na trh pred piatimi rokmi a jeho rôzne funkčnosti využíva viac ako 25 miest na Slovensku i v zahraničí a tucet súkromných prevádzkovateľov. Začiatkom minulého roka sme vyhrali súťaž na dodávku informačného systému pre bratislavský parkovací asistent PAAS na úvodné obdobie. Celé regulované parkovanie v Bratislave teda beží na systéme ParkDots. Je to akési technologické srdce parkovacej politiky mesta.

Navyše, aby bolo parkovanie pre rezidentov, Bratislavčanov i mimobratislavských návštevníkov mesta čo najpohodlnejšie, do našej parkovacej aplikácie, ktorá sa už dnes používa vo viacerých slovenských mestách, sme v najnovšej aktualizácii doplnili aj parkovanie v bratislavských regulovaných zónach vrátane možnosti spravovať si PAAS karty. Stiahnuť si ju môže každý a zadarmo v aplikačných obchodoch pre iPhone aj Android.

Načo potrebuje obyvateľ regulovaných zón, ktorý sa už registroval do systému PAAS a má rezidentskú kartu, mobilnú aplikáciu?

Pre bratislavský magistrát sme v rámci zavádzania parkovacej politiky vyvinuli na slovenské pomery ojedinelý koncept parkovacích kariet s časovým kreditom. Vďaka nemu sa mobilná appka stáva veľmi užitočným nástrojom, ktorý by nemal chýbať v žiadnom bratislavskom mobile.

Ak bývate napríklad v Krasňanoch, cez aplikáciu si kúpite parkovací lístok na návštevnícku kartu, keď vám príde mama strážiť deti alebo opravár opraviť klimatizáciu. Ak si pôjdete zabehať do parku Jama na Tehelnom poli, čiže mimo svoju zónu, parkovné do 2 hodín uhradíte tiež cez appku z časového kreditu svojej bonusovej karty. Ak si ten časový kredit miniete, môžete si zaplatiť bežné návštevnícke parkovné vo všetkých zónach v Bratislave. Okrem toho si môžete v appke bezpečne uložiť svoju platobnú kartu, EČV svojich áut, obľúbené parkoviská, vidíte svoje parkovacie karty a žiadosti o ne a tiež históriu svojich parkovaní. Pred koncom platnosti lístka vám príde push notifikácia a ak si chcete dať parkovanie do účtovníctva, môžete si stiahnuť daňový doklad ku každej úhrade.

Čo ak v regulovanej zóne nebývam? Využijem ParkDots aj tak, alebo bude pre mňa táto appka zaujímavá až po rozšírení parkovacej politiky?

Využije ju každý Bratislavčan, či už býva v regulovaných zónach alebo nie. Cez appku si zaplatí parkovné pri návšteve ktorejkoľvek zóny, či býva v Starom meste alebo v Devíne. Ak má nárok na zľavu z parkovného ako ŤZP, alebo majiteľ elektromobilu, systém mu (pre dané EČV) automaticky zníži sumu na úhradu. S ParkDots tiež zaplatí v garáži Eurovea, stačí naskenovať a uhradiť papierový parkovací lístok a hotovo. Alebo v garáži Opera (parkovanie Saba), na parkovisku pred detskou nemocnicou na Kramároch a v mnohých ďalších komerčných garážach a parkoviskách.

V appke si tiež môžete pozrieť momentálnu obsadenosť parkovania v rôznych zaujímavých lokalitách a podľa toho si viete vyhodnotiť, či nájdete voľné miesto napríklad na parkovisku pri Horárni na Peknej ceste a teda či sa oplatí vybrať sa tam autom. Ak máte elektromobil alebo plugin hybrid, môžete si zase cez appku overiť, či je jedno z desiatok nabíjacích miest ZSE aktuálne voľné a odnavigovať sa naň.

A čo ďalšie mestá? Môžem s ParkDots zaparkovať aj mimo Bratislavy?

Áno, aktuálne si vyhľadáte možnosti parkovania, overíte počet voľných parkovacích miest a zaplatíte parkovné aj pri výlete napríklad do neďalekej Modry, Senca, či vzdialenejšej a veľmi obľúbenej Banskej Štiavnice a zhruba pätnástich ďalších miest na Slovensku. Okrem Bratislavy sú najnovšími prírastkami napríklad Humenné, Topoľčany, Nové Zámky, alebo Ilava a stále pribúdajú ďalšie. S uloženou kartou v profile je platba parkovného otázkou dvoch klikov.

Naše riešenie na kontrolu parkovania využíva pätnásť miest a momentálne sme najväčším dodávateľom technológie skenovacích áut na Slovensku. Práve teraz tiež uvádzame do prevádzky jeden z najväčších projektov inteligentného parkovania v Európe. V Pardubiciach budeme vďaka senzorom obsadenosti sledovať viac ako 3 400 parkovacích miest. Situácia s parkovaním v mestách je každý deň komplikovanejšia a práve toto riešenie prispieva k férovejšiemu a dostupnejšiemu parkovaniu. S ParkDots máme ambíciu byť parkovacou voľbou číslo jeden pre mestá aj pre vodičov.

Používať aplikáciu od dodávateľa celého systému parkovania evidentne dáva zmysel. Ale čo ak už jednu parkovaciu aplikáciu mám? Je zmena appky komplikovaná, ak chcem prejsť na ParkDots?

Vôbec nie. Appku ParkDots si môže každý stiahnuť zadarmo v aplikačných obchodoch pre iOS aj Android. Navyše, ak už ste zaregistrovaní v ParkDots cez PAAS, do mobilnej aplikácie sa dostanete s tými istými prihlasovacími údajmi a môžete ju okamžite začať používať. Aplikácia samozrejme funguje aj pre tých, čo sa nechcú prihlasovať, hoci registrácia má svoje výhody – predovšetkým uloženie údajov a rýchlu platbu na dva kliky. Všetko o ParkDots nájdete na našom webe parkdots.com.

Na záver trochu technická otázka. Pre laika to možno celé vyzerá veľmi jednoducho, no za vyladeným systémom, ktorý náročný bratislavský používateľ prirodzene požaduje, je zrejme kopec roboty…

Áno, je to tak. Vzhľadom na množstvo obyvateľov mesto požadovalo sofistikovaný systém integrujúci päť štátnych registrov s automatizovaným schvaľovaním žiadostí. Ako výrobca softvéru sme s PosAm na trhu už 31 rokov a máme za sebou stovky projektov. Tieto náročné požiadavky sme naplnili a som nesmierne hrdý, že sme priniesli automatizovaný systém, ktorý Bratislave šetrí množstvo práce a používateľom prináša skutočne vysoký komfort, ktorý by mal dnes byť vo verejnej sfére štandardom. Zhruba 80 % žiadateľov tak má schválenú žiadosť o parkovaciu kartu do niekoľkých minút. Náš systém od decembra minulého roku spracoval v prvých troch zónach už zhruba 20-tisíc žiadostí a vydal už vyše 15-tisíc kariet.

A k tomuto veľkému systému neodmysliteľne patrí aj mobilná aplikácia, ktorú by si mal do mobilu zaparkovať každý Bratislavčan.

Zdroj: Marcel Gejdoš

Stiahnuť na App Store: http://www.parkdots.com/app

Stiahnuť na Google Play: http://www.parkdots.com/app