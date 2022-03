Realizácie stavieb, technológie, konštrukcie, stavebné materiály a komponenty, technické zariadenie budov, ale aj vnútorné vybavenie vrátane dizajnových prvkov do interiéru - prierez celým odvetvím stavebníctva od stredy 23. marca do soboty 26. marca v bratislavskej Inchebe predstaví 41. medzinárodný veľtrh stavebníctva Coneco spoločne s 30. medzinárodným veľtrhom energetickej efektívnosti Racioenergia, ktorý pre zmenu prináša riešenia zamerané na udržateľnosť a úsporu energií. Počas štyroch dní sa návštevníkom predstaví takmer 200 vystavovateľov zo siedmich krajín (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Taliansko).

Veľtrhy sa konali naposledy v roku 2019; neskôr ich organizáciu neumožňovali protipandemické opatrenia. Pandémia pritom výrazne ovplyvnila nielen stavebnú produkciu (podľa údajov Štatistického úradu SR stavebná produkcia v roku 2021 dosiahla objem 5,4 miliardy eur, čo predstavovalo medziročný pokles o 2,1 %), ale do zásadnej miery zmenila aj pohľad na to, ako nazeráme na svoje bývanie. Práca z domu, obmedzenie cestovania a dôraz na ochranu zdravia sa premietajú do zvýšených nárokov na obytné priestory, ktoré musia plniť viacero funkcií naraz. Veľtrhy Coneco a Racioenergia na tieto trendy reagujú nielen štruktúrou, ale aj portfóliom vystavovateľov.

Spájanie vonkajších a vnútorných priestorov

Pandémia zmenila spôsob nazerania na cestovanie a mnoho ľudí v tomto smere zostáva naďalej opatrných. Trendom, ktorý sa v uplynulom období posilnil, preto bude aj v budúcnosti prepájanie interiéru s exteriérom a vytváranie relaxačných zón. Na veľtrhu Coneco návštevníci objavia napríklad veľkoformátové okná, ploty, tieniacu a záhradnú techniku či exteriérové kuchyne, ktoré do nehnuteľností pomôžu vniesť žiadanú atmosféru.

Ekologické a úsporné stavby a bývanie

Ceny energií sa v ostatnom období dramaticky zvýšili a ako jedna z odpovedí na tento fakt sú technológie či stavby, ktoré dokážu energie šetriť. Riešením môžu byť napríklad solárne strešné škridly, rekuperačné jednotky s inovatívnym systémom riadenia, prevetrávané fasády či inteligentné termostaty znižujúce prevádzkové náklady. Okrem týchto a ďalších úsporných riešení na veľtrhoch Coneco a Racioenergia návštevníci spoznajú aj výhody drevodomov, pasívnych domov a domov vyrobených z keramických prefabrikátov.

Navyše, partnerom tohtoročného veľtrhu je Štátny fond rozvoja bývania, ktorý na Coneco prináša aj výhodné úvery s 0 % úrokom a ďalšie možnosti pre výhodnú kúpu a obnovu bytových domov či bytov.

Prírodné materiály a dizajnové riešenia

Jedným z trendov, ktorý sa v posledných rokov dostáva výrazne do popredia, je používanie prírodných materiálov. Obklady či dlažby z dreva či kameňa dokážu vniesť do exteriéru aj interiéru teplo, pohodu aj exkluzívny vzhľad. Denné svetlo má pozitívny vplyv na zdravie a náladu, a do tmavých miest v interiéri ho môžete dostať svetlovodmi, ktoré svetlo zbierajú na streche či fasáde a následne ho privádzajú tubusmi. Tieto aj ďalšie novinky sú rovnako zastúpené v portfóliu vystavovateľov.

Poradenstvo a odbornosť

Vysoká úroveň veľtrhu je daná nielen záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR, ale aj účasťou združení, organizácií a cechov pôsobiacich v segmente stavebníctva. Cech maliarov Slovenska, Cech strechárov Slovenska, Cech podlahárov Slovenska, Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, Technický a skúšobný ústav stavebný, Zväz spracovateľov dreva SR či Zväz stavebných podnikateľov Slovenska poskytnú poradenstvo a sú zárukou profesionality a odbornosti.

Ilustračné foto Zdroj: Incheba

Veľtrhy CONECO/RACIOENERGIA sa uskutočnia do od 23. do 26. marca, každý deň od 10:00 do 18:00. Vstup je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom. Hlavným partnerom veľtrhov je Štátny fond rozvoja bývania; partnermi sú ďalej Zoznam.sk, Swan a weby Biano, Inspiri, Homelook a Domium.

Vstupenky sú k dispozícii buď na Predpredaj.sk, alebo priamo na mieste.