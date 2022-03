Ide v poradí už o tretí ročník úspešného projektu Futbal v meste. Rovnako ako v minulom roku, aj v tomto je generálnym partnerom o.z. BILLA ľuďom a opäť je projekt zameraný na mladé futbalové talenty do 11 rokov. V šiestich najväčších mestách na Slovensku sa rozohrá turnaj mladých futbalových nádejí do 11 rokov. Názov Futbal v meste je príznačný, futbalové ihriská vyrastú v centrách miest, na námestiach, pri obchodných centrách. Okrem samotného turnaja je pripravených viacero futbalových atrakcií. Všetky informácie sú dostupné na www.futbalvmeste.sk. Na rovnakom webe sa môžu tímy do 11 rokov aj registrovať na turnaj. Obhajcom trofeje je družstvo FK Inter Bratislava, ktoré zvíťazilo v minuloročnom finále v Bratislave.

„Teší nás, že sa nám spolu s významným partnerom o.z. BILLA ľuďom podarilo odštartovať už tretí ročník Futbalu v meste. Uplynulý rok bol najmä pre ochorenie Covid-19 a opatrenia súvisiace s pandémiou náročný. Museli sme meniť formát turnaja, no napokon veľké finále v Bratislave ukázalo, že projekt má obrovský potenciál. Hlavnou myšlienkou je vytiahnuť futbal zo štadiónov na námestia, verejné plochy, dostať futbal bližšie k ľuďom. Aj v tomto roku, rovnako ako v minulom, bude turnaj určený pre mladé futbalové talenty do 11 rokov, veríme, že budúce ligové hviezdy a veríme, že aj tento projekt ich motivuje k futbalu. Je dôležité, aby sa deti hýbali, aby sa venovali futbalu, aby mali svoje športové vzory. To všetko by im mal ponúknuť náš projekt Futbal v meste,“ povedal prezident ÚLK Ivan Kozák.

Vo Fortuna lige je množstvo úspešných futbalových príbehov a vzorov. Projekt Futbal v meste sa však nezameriava na profesionálnych futbalistov, ale na futbalové nádeje do 11 rokov, možno budúce ligové hviezdy. Hlavným ambasádorom je slovenská futbalová superstar, osemnásobný víťaz ankety Futbalista roka a reprezentant Slovenska Marek Hamšík. „Pamätám si časy, keď som bol malý chlapec a trávil som veľa času na ulici s loptou na nohe. Futbal v meste deti na ulice vracia. Je to skvelý projekt. Počul som o ňom aj od chalanov z našej akadémie alebo od syna Lucasa, ktorý bol so svojimi spoluhráčmi vlani na finále. Som veľký fanúšik tohto projektu a som rád, že som jeho ambasádorom,“ povedal slovenský reprezentant s nezameniteľným účesom Marek Hamšík.

Futbal v meste je futbalová roadshow, resp. séria futbalových turnajov v šiestich mestách na Slovensku (Bratislava, Nitra Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov). Hlavnou časťou projektu je turnaj detí do 11 rokov, na ktorý môžu futbalové družstvá alebo školy registrovať svoje tímy do 11 rokov (chlapci a dievčatá narodení 2011 a neskôr). Najskôr sa v mestách rozohrajú semifinálové turnaje, z ktorých 16 najlepších tímov postúpi do celoslovenského finále, ktoré je na programe na konci augusta v Bratislave pri OC Eurovea. Okrem spomenutých turnajov sú na programe aj ďalšie aktivity a pripravený je celý rad futbalových atrakcií. Všetky informácie a registrácie sú dostupné na www.futbalvmeste.sk.

K futbalu a športu celkovo neodmysliteľne patrí i zdravý životný štýl. Preto spojenie s generálnym partnerom o.z. BILLA ľuďom nie je náhoda. „Našou prioritou je sprostredkovanie kvalitných potravín, ktoré patria k zdravému životnému štýlu, rovnako ako pohyb. Futbal v meste dáva príležitosť stovkám malých futbalistiek a futbalistov zažiť neopakovateľné tímové zážitky, ktoré im zostanú na celý život. Myslím si, že silným lákadlom pre kluby a školské tímy bude jedinečná možnosť porovnať si skúsenosti s konkurenciou z celej krajiny a tiež stretnúť sa s veľkými menami slovenského futbalu. Neodmysliteľnou súčasťou športu je okrem úspechov a výhier, aj trpezlivosť, vytrvalosť či tvrdý tréning, čo dokonale zosobňuje ambasádor turnaja a jeden z našich najúspešnejších futbalistov Marek Hamšík. Sme naozaj hrdí partneri turnaja, ktorý motivuje a dáva príležitosť našim mladým talentom zažiariť,“ povedal Tomáš Staňo, predseda predstavenstva o. z. BILLA ľuďom a finančný riaditeľ BILLA Slovensko.

Hoci pohyb a motivácia k športu sú tu najdôležitejšie, víťazné tímy Futbalu v meste si odnesú ceny až v hodnote 20.000 eur! Víťazný tím si bude môcť nakúpiť športové vybavenie v celkovej cene 5.000 eur a pôjde aj na futbalový kemp s Robom Vittekom.

KEDY A KDE BUDE FUTBAL V MESTE

30.4.2022 – Bratislava (OC Eurovea)

7.5.2022 – Prešov (Námestie legionárov, divadlo Jonáša Záborského)

28.5.2022 – Nitra (Svätoplukovo námestie)

4.6.2022 – Košice (OC Aupark)

11.6.2022 – Žilina (Hlinkovo námestie)

18.6.2022 – Banská Bystrica (OC Terminal)

PARTNERI FUTBAL V MESTE

Generálny partner: o.z. BILLA ľuďom

Hlavní partneri: BILLA, VOYO, Fortuna liga, R-GOL.com

KTO SA MÔŽE REGISTROVAŤ

Futbalové družstvá a školy vo vekovej kategórii do 11 rokov (chlapci a dievčatá narodení 2011 a neskôr).

KDE SA REGISTROVAŤ?

Všetky informácie a registrácie sú dostupné na www.futbalvmeste.sk.

AKÉ SÚ CENY?

KTO JE AMBASÁDOROM?

