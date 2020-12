Komici zo Silných rečí rozosmiali na svojich vystúpeniach už tisícky ľudí. Ich predstaveniam však na istý čas odzvonilo, a preto sa rozhodli pustiť do nových šípkarských výziev.

Práve šípky, ktoré na Slovensku podporuje značka Gambrinus, sa pre nich stali vášňou a teraz si pri ich hraní navzájom merajú sily. Premýšľali ste, prečo si Jano Gordulič v uliciach Bratislavy nahlas pospevuje? To práve plnil svoj trest za prehru v šípkarskej výzve.

Šípkarský tím vytvorili z hviezd slovenského stand-upu

Tím Silných rečí je známy vďaka svojim nezabudnuteľným stand-up vystúpeniam. Aktuálna situácia a protipandemické opatrenia však ich osobnému kontaktu s fanúšikmi neprajú, a preto sa vrhli do novej aktivity, z ktorej sa postupne stala závislosť. Začali hrať šípky a vytvorili nezastaviteľný tím s názvom Silné hroty. Ako trefne poznamenal Joe Trendy, ich tím sa mohol zo začiatku pokojne volať Tupé hroty.

„Chceli sme dlhého, širokého a bystrozrakého, tak sme tam dali Jana, Gaba a Tea - ten síce žmúri ako krtko, ale iného sme nemali. A plus sme pridali Simonu, aby nás, mužov, mal kto chváliť a podporovať,“ vysvetlil nám Jano Gordulič, ktorého pasovali za svojho trénera. Dynamická štvorka – Joe Trendy, Gabo Žifčák, Simona a Jano Gordulič sa pustila do ostrej výzvy a nenechali sa odradiť ani po prvých neúspechoch.

Ako vyzerali ich tréningy? Žiadne telefóny a len jedno pivo

Postupne objavovali čaro tohto športu a pri pive Gambrinus si merali sily vo svojom vlastnom podniku. Gabo Žifčák zo začiatku uvažoval, že potrebné body na šípkarský turnaj značky Gambrinus, ktorá sa na Slovensku s týmto športom spája a podporuje ho, zozbiera len pitím piva v podnikoch, no nakoniec ho šípky očarili tak, že sa do hrania naplno ponoril aj on.

Jano Gordulič si ako vedúci tímu Silné hroty vzal na zodpovednosť výkony svojich spoluhráčov. Rozhodol sa pre „drezúru“ a pri tréningoch zakázal používanie telefónov. Po hre si mohli dať len jeden vychladený Gambrinus. „Simona má zvláštny štýl, za 5 sekúnd nahádže všetky šípky, žiadne mierenie, žiadny rešpekt voči terču! Gabo hrá premýšľavo, pomaly, precízne, ale na výsledkoch sa to neprejavuje. Joe Trendy ku všetkému pristupuje s rozumom a občas vie prekvapiť. Od Gaba a Trendyho máme najväčšie očakávania!“ skonštatoval spokojne. Ako je však v Silných rečiach známe, radi sa doťahujú aj medzi sebou a ani Jano sa nevyhol zhodnoteniu jeho hry. „Jano je drama queen, vytáča sa, teší, hnevá a závidí,“ flegmaticky nám prezradil Joe Trendy.

Otec slovenského stand-upu a vedúci tímu Silné hroty Jano Gordulič Zdroj: Gambrinus

Aktuálne protipandemické nariadenia však novovzniknutému šípkarskému tímu nepriali a tak sa museli s tréningami v podnikoch rozlúčiť. Možno by ste očakávali, že sa svojho nového koníčka vzdajú. Opak je však pravdou. Na steny svojich bytov a domov pohotovo pribili terče a začali sa zdokonaľovať ešte intenzívnejšie.

Keď tréner Jano Gordulič usúdil, že sú jeho učni dostatočne pripravení, prostredníctvom svojho Instagramu vyzval Joa Trendyho na súboj v šípkach. Vlastnú výzvu však prehral a fanúšikovia rozhodli, že jeho trestom bude hlasné spievanie v uliciach Bratislavy. Janovi teda neostávalo nič iné ako naštartovať svoje hlasivky a vyraziť do bratislavských ulíc. Víťaz Joe Trendy sa po náročnom zápase s Janom rozhodol vyzvať svoju priateľku, kolegyňu a spoluhráčku v Silných hrotoch Simonu.

Ako zápas medzi nimi dopadol? A kto z nich bude plniť trest od svojich instagramových fanúšikov? To vám prezradíme už v ďalšom článku.