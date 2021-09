Telo si pamätá všetko dobré, čo mu kedy doprajete. Letná sezóna je úspešne za vami a vy premýšľate, kde by ste ešte načerpali trochu energie a zdravia, ktoré vám zabezpečí dobrý pracovný výkon v nadchádzajúcich chladnejších mesiacoch?

Keď vám ako prvá napadla dovolenka, absolútne s vami súhlasíme. No letieť do zahraničia, zvykať si na exotickú stravu a odlišné pomery, nedajbože absolvovať ďalší jet lag sa vám už nechce...opäť máte našu plnú podporu a keď rozmýšľate o pohodovom oddychu na Slovensku, hovoríme jednoznačné áno.

Naplánujte si ozdravný pobyt na piešťanskom Kúpeľnom ostrove s ubytovaním v hoteli Esplanade.

Spoznajte miesto, ktoré je z akéhokoľvek kúta Slovenska vzdialené doslova „ čo by kameňom dohodil“. Vravíte si, že je ich ako maku? No to, ktoré vám chceme ako jednu z variant vašej dokonalej jesennej dovolenky ponúknuť má niečo navyše.

Nie je to však len také hocijaké „ niečo“. Reč je o termálnych prameňoch a vzácnom bahne, za ktorého účinkami neváhajú merať cestu i ľudia z ďalekého zahraničia. Reč je o piešťanskom Kúpeľnom ostrove.

Škandinávsky dizajn, slovenská pohostinnosť

Štvorhviezdičkový hotel Esplanade je ideálnym miestom, kam si môžu kamarátky vyraziť na predĺžený víkend a „nabiť“ tento čas procedúrami ale i príjemnými prechádzkami.. Vďaka účinkom sírneho bahna sa kamarátky z pobytu vrátia ako nové aj vďaka možnosti dopriať si kozmetické a skrášľujúce procedúry. Okrem toho sa nadýchajú čerstvého vzduchu, ktorý sa koncentruje v prekrásnom kúpeľnom parku. Ten rozmanitosťou pripomína botanickú záhradu s množstvom romantických kaviarničiek a zákutí, kde sa dá len tak posedieť pri rozhovore alebo s rozčítanou knihou.

Ilustračné foto Zdroj: Esplanade Health Spa Hotel

Rezervujte si jesenný pobyt v štvorhviezdičkovom piešťanskom hoteli Esplanade za výborné ceny.

Esplanade je i miestom, kde sa uživí liečivý firemný teambuilding spestrený množstvom aktivít, ktoré ponúka blízke i vzdialenejšie okolie a kde budete mať možnosť spoločnosť zasadnúť aj za účelom prezentovania úspechov či plánov. Hotel Esplanade je tajným pokladom párov, ktoré si chcú vychutnať pokoj a skrásnieť, či vyzdravieť na kúpeľných procedúrach. Tých Piešťany ponúkajú neúrekom – podľa chuti a vďaka usmerneniu kúpeľného lekára sa vám podarí zostaviť si balíček procedúr na mieru. Vyberať budete mať z čoho – je ich viac, než 60 a každá z nich je presne zacielená na oblasť, v ktorej váš pohybový aparát rád vypovedá službu.

Miesto, kde dostanete všetko

Hotel Esplanade je obľúbený aj vďaka vynikajúcej kuchyni, vzdušným a svetlým interiérom a vďaka svojej pýche – najväčšiemu balneoterapeutickému centru Balnea Health Spa, ktoré sa rozprestiera na ploche viac, ako 7000 m2. Hotel Esplanade sa pýši i vnútorným a vonkajším bazénom, ktorý bude fantastickým miestom na relax počas teplejších jesenných dní. Všetky informácie o hoteli, kúpeľnom dome Balnea Health Spa a voľnočasových, či kultúrnych aktivitách nájdete na www.ensanahotels.com/esplanade/sk.