Sledovanie televízie ako z rozprávky

S Lepšia.TV sledujete svoje obľúbené programy a rozprávky kedykoľvek, ale tiež kdekoľvek máte chuť. Presne v ten moment, kedy sa Vám to naozaj hodí. Okrem živého vysielania až 131 TV staníc na Vás čaká tiež obrovská videotéka bez príplatku. A slovo obrovská je tiež naozaj na mieste. Nájdete v nej totiž programy zo všetkých

staníc triedených do najrôznejších kategórii. Máte chuť na filmy? Perfektné! Máte ich na výber cez 2080. A nie sú

to len filmy.

Ilustračné foto Zdroj: Lepšia.TV

Sledujte napríklad rozprávky, seriály, detské programy alebo kľudne šport. Všetko si môžete naviac triediť podľa toho, načo máte chuť. Cez sviatky príklad najnovšie rozprávky. Nech už ste filmový nadšenec alebo

klasický divák televízie určite si vyberiete, ako sa vraví „to pravé orechové“. Len za posledný rok totiž diváci Lepšia.TV mohli pozrieť skoro 15.300 rôznych filmov a cez 2.300 seriálov! Obsah sa naviac neustále obmeňuje, a tak o nové programy naozaj nie je núdza. Výber je dokonca aj mnohonásobne väčší než u známych internetových videoték.

Ilustračné foto Zdroj: Lepšia.TV

Priamo magické funkcie

Ako mávnutím čarovného prútika Vám vie Lepšia.TV sledovaný program pozastaviť, pretočiť alebo kľudne

prehrať od začiatku. Napríklad keď si chcete zájsť pre ďalšiu dávku sladkostí alebo znovu prehrať tú krásnu scénku z Popolušky. A čo keď ste práve šli s priateľmi na punč či schádzate svah a nemôžete vysedávať pred

televíziou, keď Vám hrá obľúbený program? S L epšia.TV ich môžete nahrávať alebo sledovať až 100 dní

spätne. Vianočný čas si tak užijete s priateľmi a svojimi blízkymi a svoj obľúbený film sledujete až máte čas.

Ilustračné foto Zdroj: Lepšia.TV

Perfektný darček

Nech už chcete urobiť radosť sebe alebo svojim blízkym, s Lepšia.TV zaručene vykúzlite úsmev na perách.

Darček, ktorý robí radosť ešte dlho po Vianociach je ten najlepší a Vy si práve o jednom takom čítate. Každý

nový zákazník môže teraz vyskúšať Lepšia.TV len za 0,10 € a pokiaľ ju chcete dať niekomu pod stromček,

nie je nič jednoduchšieho než si ju objednať ako darček. Aktivácia je takmer okamžitá, a tak aj keď objednáte priamo na Vianoce, stihnete ešte večer všetky rozprávky. Po vyskúšaní môžete mať Lepšia.TV za bezkonkurenčnú cenu, a to už od 3,49 € mesačne. Urobte si kúzelné Vianoce na www.lepšia.tv .