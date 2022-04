Od 25. marca 2022 bratislavský CENTRAL obsadili gigantické plazy, ktoré sa zdržia až do konca mája. Fascinujúca doba druhohôr zaujme deti aj dospelých. Prenesie vás milióny rokov do minulosti a zažijete skutočné dobrodružstvo. Najväčšie tvory, ktoré kedy na planéte Zem žili, znova ožili v nákupnom centre CENTRAL.

Na čo sa môžete tešiť?

3D DINOKINO, ktoré zaujme širokou škálou efektov, dinosaury z DINOPARKU, výstava DINO vajec, nočné expedície, DINO dielne či roboticky dinosaurus T-rex, ktorého máte možnosť sami ovládať.

Spolu na vás čaká až 52 statických a pohyblivých modelov, niektoré z nich dokonca v životnej veľkosti. V spolupráci s DINOPARKom vám prinesieme zážitok, ktorý na Slovensku nikde inde nenájdete.

Vystavené modely vás budú, samozrejme, aj vzdelávať. Každý z nich bude mať po svojom boku informačný text, ktorý vám čo-to povie o období, v ktorom konkrétny dinosaurus žil, či ako veľký bol a čím sa živil. Okrem toho na vás čaká aj malý test, kde si budete môcť overiť svoju znalosť týchto pôsobivých živočíchov.

Ako bude vyzerať sprievodný program?

Unikátna výstava odštartovala 25. 3. 2022 a potrvá až do 31. mája 2022. Okrem hlavnej expozície vás čaká 3D DINOKINO, ktoré bude pre malých aj veľkých dobrodruhov pripravené denne, a to od 5. apríla. 2022 v časoch od 10:00 do 19:00, okrem obednej prestávky od 14:00 do 14:45. Vstup do DINOKINA je voľný pre všetkých odvážlivcov. :)

Jedinečné dobrodružstvo vo forme nočnej expedície sa uskutoční hneď trikrát. Vždy v čase od 22:00 do 23:00 budete objavovať najväčšie plazy našej planéty. Do kalendára si zapíšte dátumy: 8. 4. 2022, 22. 4. 2022 a 29. 4. 2022. Na tieto nočné expedície bude potrebná registrácia, tak nezabudnite sledovať našu Facebook udalosť alebo webovú stránku www.central.sk. So sebou si môžete priniesť aj vlastnú dobrodružnú výstroj a baterku, no nemusíte. Veľmi radi ju vám a vašim ratolestiam požičiame.

V CENTRALI sa taktiež objavili dinosaurie vajcia a nájdete ich vystavené na pasáži. Dokážete uhádnuť, ktoré bude patriť akému dinosaurovi? Na deti budú počas celej výstavy čakať aj tvorivé DINO dielne, v ktorých si budú môcť kresliť a maľovať svoje dinosaurie zážitky. Všetky tieto diela následne vystavíme a malí umelci odídu aj s krásnou DINO odmenou. Tvorivé dielne budú pre vaše ratolesti dostupné od 11. 4. 2022 do 14. 4. 2022. Bližšie informácie o DINO dielni nájdete aj na našom webe www.central.sk.

Tešíme sa na vašu návštevu CENTRALU, kde zažijete nákupy, oddych v CENTRAL parku aj prehliadku histórie zeme.