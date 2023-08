Cítite to aj vy? Po chladnejších týždňoch sa leto konečne pozviechalo. Skoré ranné teploty niektorých dní však pomaly navodzujú pocit jesene. Je to tak, polovici augusta sme zamávali. Ešte si to však pýta čosi naviac. Týždeň dovolenky pri mori bol určite málo a niektorí z nás sa na dovolenku ani nestihli dostať.

Máme nápad, ako si predĺžiť leto, vyhnúť sa davom turistov, rozhorúčeným lokalitám a drahým dovolenkám, ktoré hlavná sezóna so sebou prináša.

Doprajte si zábavu, blahodarné slnečné lúče, liečivé more a všetky benefity bezstarostnej dovolenky v septembri a ešte pritom ušetríte. Priama linka z Bratislavy vás láskavo katapultuje na niektorú z najkrajších pláží ostrova zasväteného bohyni lásky, Afrodite. Urobte si stopy v piesku na krásnom a legendami pretkanom Cypre už tento september.

Tu sa oplatí stratiť a znovu nájsť

Zatvorte oči a predstavte si dlhé mólo ponad hladinu krištáľovo čistého mora a všetky odtiene modrej až po tyrkysovú. Ak sa bohyňa krásy a lásky skutočne zrodila z morskej peny, nemohla si vybrať lepšie miesto, než je ostrov ležiaci v Stredozemnom mori. Ochutnajte vynikajúci ovčí syr halloumi či chlebové pide a vezmite svoje deti na výlet na polostrov Karpaz. Cestou nezabudnite pohladiť divoko žijúcich oslíkov.

Pohľad na nádhernú cyperskú pláž s morom. Zdroj: CK Satur

Novootvorený a luxusný. Taký je hotel Arkin Resort Iskele ***** na kilometer dlhej piesočnatej pláži s bielymi slnečníkmi a v blízkosti tajomnej Famagusty. Nazrieť tak budete môcť do mesta duchov, do Varoshi. Mesto v minulosti patrilo medzi top lokality Stredomoria, ako je tomu v prípade Saint Tropez či Monaka. Pozvoľný vstup do mora, dlhé mólo a príjemné teploty mora lákajú stráviť na pláži čas od východu slnka až po jeho západ. Nechýbajú tobogany a kvalitný koncept ultra all inclusive stravy. Stále usmiaty a priateľský animátor BABY KLUB-u vymyslí aktivity pre vaše dieťa do štyroch rokov až do 5. novembra. Kým sa animátor venuje vášmu dieťaťu, vy sa môžete venovať sami sebe alebo partnerovi. Pre športovo naladených nastaví profesionálny športovec zostavu ABS workout, zumbu, uvoľňovací strečing či ranné a večerné bežecké aktivity.

Božský pohľad z pláže pred hotelom Arkin Resort Iskele na Cypre. Zdroj: CK Satur

Vychytený hotel Limak Cyprus ***** na tureckej strane s prekrásnou, širokou plážou a aquaparkom stavil na kombináciu luxusu, relaxu a nezabudnuteľných zážitkov pre rodiny s deťmi. O program vašich detí sa v mimosezóne postará slovensky hovoriaci animátor v rámci služby BABY CLUB pre deti vo veku od dvoch do štyroch rokov až do 5. novembra. Kým si vaše dieťa vylezie, podlezie, namaľuje, zatancuje, udrie paličkou do tamburíny, vy stihnete zacvičiť jogovú zostavu, zahrať niekoľko setov plážového volejbalu či si nerušene zaplávať v modrých vlnách mora. Aktívnych poteší prítomnosť profesionálneho trénera v hoteli, kde môžete staviť na vysokointenzívny tréning, myofasciálne uvoľňovanie, cardio či jogu.

Deň s animátormi môže vyzerať aj takto. Bazén hotela Limak Cyprus. Zdroj: CK Satur

Presvedčte sa na vlastné oči, že dovolenka na jeseň sa skutočne vyplatí. Pestrá ponuka CK Satur vám predĺži leto aj obohatí register dovolenkových zážitkov.