Pokoj, voňavý morský vzduch a lokalita sveta, kde sa pulzuje do taktu magickej prírody. Kokosové palmy vytvárajú najkrajšie tiene, kobercom je pláž s bielym pieskom a chuť čerstvých, lokálnych plodov určujú momenty dňa. Miestna fauna udáva tempo a príťažlivé tajomno domácich rezonuje dlho po návrate domov.

Pohľad ponad tyrkysovo sfarbený oceán stíši prepracovanú myseľ a doladí zmysly na exotickú dovolenku prvej akosti.

Zalejte si voňavú kávu so štipkou kardamónu, zobnite zo sladkých datlí a vydajte sa priamym letom z Bratislavy alebo Košíc na zážitkový Zanzibar. Na mieste vás privíta slovensky hovoriaci delegát a vo vybraných hoteloch sa rodiny s deťmi potešia slovenským animátorom Planet FUN. Malí cestovatelia tak spoznajú krajinu zábavne a vám zostane priestor pre vlastné aktivity či dokonalý relax na bielej pláži. A možno postačí aj tichý pohľad na mäkko zapadajúce slnko v blízkosti partnera.

Magický západ slnka na Zanzibare Zdroj: CK Satur

Ostrov klinčekov, Zanzibar, sa svojimi bielymi plážami vyrovná Maldivám, no pritom je až o polovicu lacnejší. Súostrovie ležiace v Indickom oceáne si pamätá narodenie Freddieho Mercuryho, ako aj príchod ománskych Arabov či portugalských prieskumníkov. Nalaďte sa na úsmevy priateľských domácich a zašnorchlujte si v blízkosti súkromného ostrova Billa Gatesa. Navnímajte atmosféru podvečerného Stone Town a snažte sa naskočiť na vlnu záhadných Masajov v červených odevoch a bohato ozdobených korálkami. Jednoduchý spôsob života si vás podmaní. Čo s úctou do Zanzibaru vložíte, to vám krajina vráti dvojnásobne.

Kmeň tajomných Masajov, Zanzibar Zdroj: CK Satur

Zvážte výber kvalitného hotela overenej hotelovej siete a tiež netreba podceniť voľbu lokality. Silné prílivy a odlivy vás neprekvapia na severe ostrova. Staviť na all inclusive koncept sa tu oplatí, keďže ostrov nemá bohatú ponuku reštaurácií. Nájdite súkromie na pláži v novom, exkluzívnom hoteli Emerald Zanzibar Resort & Spa ***** s all inclusive. Emerald sľubuje kvalitu služieb a 500m dlhú pláž, kde sa dá okúpať aj v čase odlivu. Rodiny s deťmi ocenia slovenských animátorov Planet FUN v období 28.10. do 13.4. a tiež najlepší detský klub na ostrove. Športovo aktívnych poteší prítomnosť profesionálneho trénera, ktorý zostaví sériu spevňovacích či uvoľňovacích cvikov.

Západy slnka oceníte na jednej z najkrajších pláží ostrova pri hoteli RIU Jambo ****+. Izby s priamym výhľadom na more, koncept 24-hodiného all inclusive, zábavné aj športové aktivity pre malých s animátormi Planet FUN od 25.10. do 13.4. a reštaurácia priamo nad morom. Tomu sa hovorí dokonalá dovolenka. Zvolajte optimistické Hakuna matata a cíťte sa bezstarostne.

Dobrodružné safari v Tanzánii Zdroj: CK Satur

Tip na výlet: Precíťte na vlastnej koži celosvetovo najlepšie, dobrodružné safari na džípoch v blízkej Tanzánii. Svet safari tomuto kúsku africkej zeme právom vraví „pane“. Let zo Zanzibaru trvá cca 1,5 hodiny a vy si tak môžete užiť 2-dňové pozorovanie voľne žijúcich levov, leopardov, ale aj slonov, nosorožcov, žiráf či zebier v národnom parku Nyerere.

Doprajte si luxus oddychu povýšený na maximum. Stavte na kvalitu služieb CK Satur a dajte svojej exotickej dovolenke nadstavbu v podobe jedinečných zážitkov.