Nadačný Program podpory lokálnych komunít je zameraný na podporu lokálnych iniciatív a na zvyšovanie kvality života v regióne. V piatom ročníku prihlásili žiadatelia takmer 1 200 projektov, spotrebitelia odovzdali takmer 250 tisíc hlasov.

„Lokálne komunity sme začali podporovať na základe poznania, že život jednotlivca je výrazne ovplyvňovaný okolím a ľuďmi, s ktorými denne prichádza do kontaktu. Za šesť rokov existencie Programu sa nám podarilo finančne podporiť desiatky projektov, ktoré by bez našej pomoci možno vôbec nevznikli. Veľmi ma teší, že každým ročníkom sa záujem o grant zvyšuje. Pohľad na množstvo zrealizovaných drobných stavieb po celom Slovensku je dôkazom, že to, čo robíme, má veľký zmysel,“ uviedol Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko.

V aktuálnom ročníku o grant požiadali obce, základné školy, mestské alebo obecné kultúrne strediská, športové kluby, materské školy a centrá, občianske združenia. Na základe hlasovania verejnosti v obci Bobrov (okr. Námestovo) pribudne oddychová zóna Šuvadov mlyn, v obci Klokočov (okr. Michalovce) záhradná učebňa, v obci Lúčky (okr. Ružomberok) relaxačné sedenie pod Lúčanským vodopádom. Obec Valaská Belá (okr. Prievidza) využije grant do výšky 6 000 eur na výstavbu dreveného altánku v zdravotnom stredisku. Podporu Nadácie COOP Jednota môžu žiadatelia využiť aj na výstavbu autobusových zastávok, čo je príklad obce Ubľa (okr. Snina).

Ilustračné foto Zdroj: COOP Jednota

Nadácia najväčšieho slovenského potravinového reťazca zároveň podporí výstavbu viacerých detských a workoutových ihrísk. Napríklad v Hanušovciach nad Topľou dobudujú infraštruktúru multifunkčnej ľadovej plochy, v Hodrušoch Hámroch postavia workoutové ihrisko pre deti. Detské ihriská vzniknú v obciach Divina (okr. Žilina), Krásno nad Kysucou (okr. Čadca) a v Leviciach. V Trstenej využijú grant na ihrisko pre hasičský šport, v obci Štitáre (okr. Nitra) sa deti a mládež môžu tešiť na skatepark.

Projekt s názvom Program podpory lokálnych komunít realizovala Nadácia COOP Jednota spoločne so svojimi partnermi prvý raz v roku 2017. Za šesť rokov svojej existencie Program podporil finančným grantom 154 projektov, čím na rozvoj lokálnych komunít vo všetkých regiónoch Slovenska prispel celkovou sumou 911 tisíc eur. Vďaka charitatívnym aktivitám tradičnej slovenskej maloobchodnej siete mohli v desiatkach miest a obcí vzniknúť spoločné oddychové priestory pre verejnosť, altánky, mobiliár, turistické trasy či letné kino. Starostovia obcí, riaditelia škôl aj občianske združenia prostredníctvom grantu zrevitalizovali množstvo školských dvorov, postavili detské ihriská, vysadili zeleň, upravili chodníky i autobusové zastávky.

Viac informácií nájdete na webstránke nadačného programu www.lokalnekomunity.sk

Nadácia COOP Jednota oslávila minulý rok 20. výročie svojho vzniku. Okrem rozvoja lokálnych komunít podporuje slovenské zdravotníctvo nákupom dôležitých prístrojov do nemocníc a zdravotníckych zariadení a poskytuje aj sociálnu pomoc.

