Nadačný Program podpory lokálnych komunít je zameraný na podporu lokálnych iniciatív a na zvyšovanie kvality života v regióne. V piatom ročníku prihlásili žiadatelia takmer 1 500 projektov, spotrebitelia odovzdali takmer 400 000 hlasov.

„Lokálne komunity sme začali podporovať na základe poznania, že život jednotlivca je výrazne ovplyvňovaný okolím a ľuďmi, s ktorými denne prichádza do kontaktu. Za päť rokov existencie Programu sa nám podarilo finančne podporiť desiatky projektov, ktoré by bez našej pomoci možno vôbec nevznikli. Veľmi ma teší, že každým ročníkom sa záujem o grant zvyšuje. Pohľad na množstvo zrealizovaných drobných stavieb po celom Slovensku je dôkazom, že to, čo robíme, má veľký zmysel,“ uviedol Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko a zároveň správca Nadácie COOP Jednota.

V aktuálnom ročníku si o grant požiadali obce, základné školy, mestské alebo obecné kultúrne strediská, športové kluby, materské školy a centrá aj občianske združenia. Na základe hlasovania verejnosti v obci Beňuš (okr. Brezno) zrekonštruujú altánok v areáli futbalového ihriska TJ Slovan Beňuš, ktorý využijú športovci, diváci, mamičky s deťmi a počas súťaží aj psíčkari. Obec Ohrady (okr. Dunajská Streda) využije grant na opravu autobusových zastávok. Obyvatelia Šale sa môžu tešiť na projekt komunitného ovocného sadu, ktorý prinesie nový koncept výsadby stromov. Ľudia, ktorí nemajú možnosti zasadiť si ovocné stromy, či už kvôli lokalite alebo druhu bývania, budú sa môcť starať o vypestované dreviny a zbierať ich plody. Komunitný sad bude verejný, voľne dostupný, ale zároveň bude prevádzkovaný podľa určitých pravidiel. Mesto Humenné obnoví rekreačnú oblasť Hubková – zrevitalizuje chodník, doplní chýbajúce lavičky a smetné koše. V priestoroch telocvične ZŠ Kriváň vznikne lezecká stena. V obci Jur nad Hronom (okr. Levice) prispeje Nadácia COOP Jednota na výstavbu rekreačno-oddychovej zóny s osadenými lavičkami, zeleňou, pieskoviskom a ohniskom. V Košiciach vyhral projekt Detskej železnice Košice zameraný na vybudovanie depa na uskladnenie a servis drezín, ktoré budú súčasťou novej atrakcie – jedinej na Slovensku – drezinového oválu. Svojou unikátnosťou presiahne rámec Košického kraja i Slovenska. Nadácia COOP Jednota zároveň podporí výstavbu viacerých náučno-oddychových zón, detských a workoutových ihrísk.

Ilustračné foto Zdroj: COOP Jednota

Projekt s názvom Program podpory lokálnych komunít realizovala Nadácia COOP Jednota spoločne so svojimi partnermi prvý raz v roku 2017. Za štyri roky svojej existencie Program podporil finančným grantom 103 projektov, čím na rozvoj lokálnych komunít vo všetkých regiónoch Slovenska prispel celkovou sumou 601 000 eur. Vďaka charitatívnym aktivitám tradičného slovenského potravinového reťazca mohli v desiatkach miest a obcí vzniknúť spoločné oddychové priestory pre verejnosť, altánky, mobiliár, turistické trasy či letné kino. Starostovia obcí, riaditelia škôl aj občianske združenia prostredníctvom grantu zrevitalizovali množstvo školských dvorov, postavili detské ihriská, vysadili zeleň, upravili chodníky i autobusové zastávky, miestne športové kluby zakúpili nové zápasové a tréningové dresy.

Nadácia COOP Jednota oslavuje tento rok 20. výročie svojho vzniku. Okrem rozvoja lokálnych komunít podporuje slovenské zdravotníctvo nákupom dôležitých prístrojov do nemocníc a zdravotníckych zariadení a poskytuje aj sociálnu pomoc.

Viac informácií a víťazov Programu podpory lokálnych komunít nájdete na webstránke COOP Jednoty Slovensko https://www.coop.sk/sk/projekt/125/program-podpory-lokalnych-komunit

